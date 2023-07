Asesino de joven madre en Güines se entrega a la Policía tras varios días prófugo

José Luis Domínguez Velázquez, presunto autor del asesinato de su expareja, la joven de 23 años Rosmery Ponce Peña, se entregó el sábado último a la policía de Güines, en la provincia de Mayabeque, según fuentes familiares.

Domínguez, de 49 años, estaba prófugo de la justicia desde que cometió el crimen, el pasado 10 de julio, y había amenazado de muerte a la familia de Rosmery, según testimonio de Yesmely Peña, tía de la víctima, a medios de prensa independientes.

En una publicación en su perfil de Facebook este lunes, Peña escribió junto a una foto de Domínguez: "Ahora estás con las autoridades y vas a pagar porque lucharemos para que se haga justicia".

Captura de Facebook/Yesmely Peña

En declaraciones al diario digital 14ymedio, Peña afirmó que no fue hasta este lunes que supieron de la detención del hombre "por una llamada de un vecino".

La familia tuvo que comunicarse con la estación de policía de Güines, para enterarse de que el presunto asesino estaba siendo procesado en la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales y Operaciones, en San José de las Lajas.

"No me dieron ninguna explicación de por qué no nos avisaron y nos han hecho vivir estos dos días de terror, temiendo que en cualquier momento entrara por esa puerta y nos matara", denunció la mujer al portal de noticias.

Según su testimonio, ella, su hermana -madre de Rosmery-, su madre y su sobrino trataron de resguardarse encerrados en su vivienda, cerca del central azucarero Amistad, porque no recibieron protección de la policía desde el asesinato de la joven.

"Mi hermana recibió hoy la noticia del arresto con alivio, empezó a llorar y a dar gritos, quiere ir para el lugar donde él está detenido, pero estamos preparándola para ese momento", declaró Peña a 14ymedio.

Asimismo, reveló que el hijo de dos años de la víctima "está muy inquieto, no quiere dormir y todo el tiempo busca a su mamá porque él, además, estaba lactando todavía".

Peña manifestó que la familia espera "que no le echen 20 o 30 años de cárcel, sino que lo condenen a cadena perpetua", y exigió: "Tiene que pagar".

"Hoy fue el primer día en que pude salir a la calle después de muchos días", confesó al periódico. "Estamos más tranquilos pero seguimos reclamando justicia por haberle arrebatado la vida a una muchacha tan joven, con un futuro por delante y un hijo que adoraba".

La tía de Rosmery ha acudido a las redes sociales para denunciar el feminicidio y la fuga del sospechoso desde entonces. En reiteradas ocasiones ha pedido justicia por el crimen y evocado con cariño a su querida sobrina.

Captura de Facebook/Yesmely Peña

Domínguez ultimó a la madre de su hijo la noche del 10 de julio, cuando la joven visitaba a una amiga. De acuerdo con testigos, el hombre disparó un arma de fuego a través de una ventana de la casa y le acertó en la cabeza a Rosmery, quien fue trasladada y llegó con vida al hospital, pero allí falleció.

El feminicidio de la joven residente en Güines es uno de los más recientes crímenes machistas que se han cometido en Cuba en lo que va de 2023.

Este domingo, a mitad del séptimo mes del año, los feminicidios escalaron a la alarmante cifra de 53, casi una veintena más que todos los ocurridos en 2022 en el país.