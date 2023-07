Madres cubanas recurren a la creatividad para ayudar en los 15 de adolescente sin recursos

Madres cubanas recurren a la creatividad para ayudar en los 15 de una adolescente sin recursos, tras conocer las vicisitudes de su familia para festejar esta memorable fecha, según publicación compartida en redes.

“Yo soy una madre esmerada. En mi labor como tal, le he dado mi vida a mis hijos como he podido, sacrificándolo todo. Ahora falta poco para que mi nena me cumpla los 15 y no podré tirarle sus fotos. Al menos he mirado los precios y todos los catálogos están en MLC, y en moneda nacional no baja de 30 mil”, apuntó este último fin de semana la usuaria Noraime BP en el grupo de Facebook “Madres cubanas por un mundo mejor”.

También aclaró que su niña es “muy conforme”, que sabe que ella no puede y no le ha pedido nada y que le ha dicho para que se consuele “que no quiere las fotos”, pero que ella se embulla cada vez que ve a sus compañeras tirándose las fotos y arreglándose.

Captura Facebook/ “Madres cubanas por un mundo mejor”

“Se me parte el alma. A pesar de que no puedo, quisiera poder tirarle las fotos porque se lo merece. Es una nena muy buena en la casa y en sus estudios. Disculpen la muela y les agradezco por leerme. Espero que me entiendan, estoy desecha en esta situación y este país, aunque trabajando, no alcanza para nada. Menos para esto”, concluye esta madre cubana en el citado perfil.

Tras su publicación, que ha generado casi 1,500 interacciones y casi 700 comentarios, otras madres de la isla comenzaron a darle ideas para que su hija tenga unos 15 memorables, en medio de la crisis que obliga a muchas familias a pasar por alto esta tradicional celebración.

Para ayudar a esta madre, otra le sugirió que “cualquier amigo tiene un buen teléfono o una cámara digital con la que se pueden hacer buenas fotos. Recuerden que tienen la Habana Vieja, los alrededores de 1ra y 70, etc. No limite a su hija de las fotos”

Otra le sugirió que también podía buscar tutoriales sencillo de maquillaje y que la ropa y accesorios se pueden recopilar entre las amistades. “Hagan ustedes mismas las fotos y hay Trimagen donde pueden sacarlas. No se necesita un photobook sofisticado”.

“El arreglo de las uñas va por mí. Si la puedes traer, yo la arreglo gratis”, le propuso una mamá, mientras que otra le brindaba un vestido largo para las fotos. “Mira tengo este vestido. Te lo regalo para que le tires las fotos a tu nena. Es único porque me lo mando mi tía por mis 15”, le comentó. “Tengo unos tacones transparentes de los que se usan, se los regalo, solo una puesta”, propone otra madre.

Tampoco faltaron otras ofertas de accesorios, ropa, peinado, cómo imprimir de manera económica las fotos y hasta dinero para ayudar con los gastos.

“Cuántas mamis dispuestas ayudar, creo que sí pones un número de tarjeta entre todas podemos lograrlo”, sugirió una usuaria del perfil, aunque la madre de esta adolescente comentó, no sin antes agradecer todas las propuestas, que su intención no era pedir nada.

“Todas estamos subsistiendo, no es correcto aceptar dinero en estos momentos, saludos y bendiciones”, respondió finalmente.

La celebración de 15º cumpleaños es todo un hito en la vida de las jóvenes cubanas, aunque también es una fecha que se celebra con igual interés en Centro, Suramérica y otras islas del Caribe.

Existe toda una industria, mayoritariamente privada, relacionada con este acontecimiento. Desde la elaboración del vestido de la quinceañera, hasta toda la ropa formal de los familiares y amigos. La decoración y el vestido largo de la joven son el eje sobre el cual gira todo lo demás. El famoso cake de cumpleaños también reviste una importancia capital, con imaginativos diseños.

La expectativa que se crea ante la salida de la quinceañera a bailar el vals inicial, acompañada por su padre, es un momento de verdadera emoción. Después de alternar el baile con su padrino, abuelos, y hermanos, se incorpora el cortejo compuesto por catorce parejas formadas por jóvenes de su entorno cercano.

Así es, al menos, la fiesta tradicional, que siempre queda en el imprescindible album de fotos. Hoy ha sufrido variaciones que van desde la introducción de una movida rueda de casino en lugar del clásico vals, hasta el “video de los 15”, que ya se ha vuelto tan imprescindible como las fotos.

Aunque hoy muchas jóvenes cubanas prefieren ser más realistas y, si acaso, celebrar la fecha en algún centro nocturno junto a un grupo de amigos, otras siguen vistiéndose de largo, soñando ser princesas por un día. También la crisis del país ha puesto contra la pared a muchas familias, que han tenido que renunciar a esta tradición o acudir a la creatividad colectiva para que la fecha “no pase por debajo de la mesa”.