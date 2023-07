Piden ayuda para repatriar cuerpos de hermanos cubanos fallecidos por incendio en Uruguay

Familiares de los dos jóvenes hermanos que fallecieron por un incendio en Uruguay piden ayudan para poder repatriar sus cuerpos a la isla, según declaraciones a CiberCuba e información compartida en redes.

“Soy familiar directo de los muchachos que murieron en un incendio en Uruguay. Por favor, necesito por piedad que me hablen porque la embajada cubana en Uruguay no quiere ayudarme a regresar los cuerpos. Nos dijeron que el costo era muy alto y ellos aunque tenían conocimiento de lo sucedido no podían hacerse responsable de los costos”, apuntó a este medio un familiar cercano de los dos hermanos, quien prefirió no dar su nombre.

También dijo que habían hablado con una funeraria que se ocupa de todos los trámites “pero nos están cobrando 12,000 dólares por cada uno”.

Captura Facebook/José Ramón Fonseca Melville

Refirió que a Bryan Cruz, de 22 años, le sobrevive una niña de 11 meses que no la conoció.

Asimismo, en redes José Ramón Fonseca Melville, tío de ambos fallecidos, reiteró el pedido de ayuda para repatriarlos hacia la isla que han hecho otros familiares desde que se conoció la tragedia.

“Hoy mi escrito no es de alegría, he perdido dos niños, mis sobrinos, y sus padres esperan recibir sus cuerpos, pero para eso necesitamos ayuda, 093 484271, 093301070”, apuntó este miércoles en Facebook Fonseca Melville.

Cecilia Pérez, tía de ambos jóvenes, en redes sociales solicitó desde este martes ayuda a amigos y conocidos para poder trasladar los cuerpos de sus sobrinos a Cuba.

“Con mucho, mucho dolor, vengo a ustedes, para pedirles ayuda para poder trasladar los cuerpos de mis únicos dos sobrinos, desde Uruguay, lugar donde residían, hacia Cuba, donde les sobrevive su madre, [y la] esposa y una niña a uno de ellos”, escribió Pérez en Facebook, donde proporcionó un número de cuenta de Zelle para recaudar fondos con que hacer posible la repatriación de los cadáveres.

“Esto es lo más duro de nuestras vidas”, expresó con dolor la tía. “Todo ocurrió demasiado rápido”.

También una prima de los fallecidos, nombrada Eulalia Massague Pérez, residente en Camagüey, acudió a las redes sociales para expresar el dolor por la pérdida de sus familiares.

“Hoy hemos perdido dos bellos seres queridos, mis bellos primos, nunca los voy a olvidar con esas bellas sonrisas, ese amor que sabían dar a cambio de nada. Eso nunca se olvida. Hay en mi corazón un dolor irreparable que no puedo aguantar. Los extraño mucho, quisiera que el tiempo volviera atrás para abrazarlos y decirles cuánto los quiero”, fue el estremecedor mensaje que publicó en Facebook.

Los hermanos Eduardo y Bryan Cruz Pérez fallecieron este lunes en un incendio que se desató en la vivienda donde residían en la ciudad de Pando, en el área metropolitana de Montevideo, Uruguay.

Sus cadáveres fueron encontrados por los bomberos poco antes de las 7:00 p.m. del lunes, tras llegar al lugar del siniestro, una casa de mampostería de bloques y con techo liviano, ubicada en el kilómetro 37 de la ruta 75 y Camino Erosa, según el programa radial El Megáfono Pando.

Un efectivo del Cuerpo de Bomberos de Pando declaró al medio uruguayo Subrayado que al llegar a la vivienda ya las llamas se habían extinguido y encontraron sin vida a los dos jóvenes cubanos.

En una actualización del hecho, El Megáfono Pando informó este miércoles que, según los Bomberos, el foco ígneo que truncó la vida de los cubanos “se debió a una estufa a leña que provocó un pequeño incendio”, el cual “no llegó a generar daños materiales totales pero sí la muerte de los jóvenes, quienes seguramente dormían mientras ocurrió el hecho”.