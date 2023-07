Salsa fresh: Nesty y Baby Lores te ponen a bailar con "Diabla y santa"

La nueva colaboración entre Nesty y Baby Lores promete sonar y mucho en las próximas semanas.

"Diabla y santa", estrenado hace cinco días en Youtube con un vídeo visualizer, tiene todos los ingredientes para ser uno de los hits musicales del verano. Con su pegadiza melodía que mezcla salsa con reguetón es una invitación a dejarse llevar y bailarla de principio a fin.

"Brujería, tú tienes brujería, santa por la noche, diabla por el día", cantan en el estribillo que más de uno se quedará repitiéndolo desde la primera vez que lo escuchen.

"Uff demasiado buena, me encantó"; "Amé esta canción. Lo que más disfruto es el sabor que transmite la esencia de la salsa"; "Salsa fresh es la revolución que te explota la cabeza!! Besos de Argentina bebé"; "Quedó espectacular, tiene un rico ritmo"; "Muy buena la canción; no me gusta, me encanta"; "Tremendo palo!"; "Oh! Ritmo con sabrosura! Otro éxito más! Se lo merecen, felicidades para ese gran equipo, bendiciones para todos!!"; "Son los mejores, buen temazo, bonitos de corazones"; "Suena buenísimo", le comentaron sus seguidores en las plataformas digitales.

A tan solo cinco días de aterrizar en Youtube el videoclip, grabado durante una actuación en vivo de ambos cantantes, ya supera las 7 mil visualizaciones.

Pero no es esta la única colaboración que Baby Lores soltará en estas semanas, también está a punto de estrenar su bachata "Para toda la vida" con La Diosa, de las cuales ha dado adelantos musicale y de la filmación de su videoclip.

En lo que llega el sensual tema, subamos el volumen y pongamos ritmo al día con "Santa y diabla" de Baby Lores y Nesty.