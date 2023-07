Yomil responde a rumores de nueva pareja: "Ya empezaron las páginas de chisme"

Yomil Hidalgo salió al paso a las informaciones que circulan desde hace días asegurando que tiene una nueva pareja.

A través de las stories de su cuenta en Instagram el reguetonero cubano desmintió que tuviera una nueva relación, echando por tierra los rumores que lo vinculaban sentimentalmente con La Maldita, influencer y modelo que protagonizó recientemente el videoclip del tema de El Taiger titulado "Rotos".

"Ya empezaron las páginas de chisme a regar que si tengo nueva pareja", comienza Yomil su contundente comunicado.

"Lamento decirle que eso es otro invento y sobre la muchacha que me están relacionando la única vez que la he visto fue en un vídeo mío y fue un trato con mucho respeto", añadió sin mencionarla directamente.

"Yo estoy soltero hasta nuevo aviso así que dile a tus informantes que no se vayan así a lo loco porque van a seguir quedando mal", cerró tajantemente el asunto.

Yomil desmiente tener una relación con La Maldita / Instagram stories

La Maldita, por su parte, también acudió a sus stories para referirse al asunto, en su caso sí nombrando abiertamente al cantante.

"No me pregunten ni me manden más screenshot de páginas de chismes. Tengo pareja y no es precisamente Yomil. Solo fui la modelo de uno de sus vídeos y nada más", aclaró en su caso.

La Maldita niega ser pareja de Yomil / Instagram stories

El pasado 29 de junio Yomil sorprendió en redes sociales con un mensaje de despedida para Daniela Reyes que daba a entender que habían puesto fin a su relación de casi tres años. Tras ello confirmó que, en efecto, se habían separado.

Desde ese momento ambos han seguido enfocados en sus respectivos proyectos y carreras profesionales, manteniendo su habitual actividad en redes sociales e interacción con sus seguidores.