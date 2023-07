Cubano exhuma en Camagüey a madre fallecida por COVID-19 y encuentra restos de un hombre

Un cubano exhumó en Camagüey a madre fallecida por COVID-19 y encontró restos de un hombre, según denuncia trascendida en redes.

Iván Carbonell Machuty, artista visual y residente en el municipio de Florida, refiere este jueves en el perfil de Facebook de Denisse Morales que por dos años ha llevado flores a la sepultura de sus queridos padres, víctimas de la pandemia de coronavirus, y que para su sorpresa cuando fue a exhumar los restos se encontró a otra persona en la tumba que suponía que estaba su madre.

“Llegó el tiempo de la exhumación para sacar los restos que se pondrían en un nicho, pero qué sorpresa a mis ojos, cuando abrieron la bóveda de mi madre, pues no era ella, era un hombre”, apuntó Carbonell Machuty en su denuncia.

Captura Facebook/ Denisse Morales

También expuso que “automáticamente pedí reunirme con el director del cementerio, le pedí que buscará en el libro de enterramiento, donde supuestamente se lleva un control, y no apareció el nombre de mi madre ni la ubicación. El Ejecutivo refirió que el cadáver fue traslado desde el hospital al cementerio sin boleta de enterramiento”.

“Me reuní con instancias directivas del territorio y los puse al tanto de mi compleja situación. Además, me reuní con el director municipal de Comunales, el cual manifestó que le daría solución al problema y que al día siguiente estaría en el cementerio para darme una respuesta, me pidió un término de una semana y me pidió que mantuviera la calma”, comentó sobre todas las gestiones que ha hecho para encontrar los verdaderos restos de su madre.

Asimismo, refirió que al cabo de la semana que le dijeron que esperara “el administrativo del cementerio me dijo que aún nada, que tengo que esperar a que se termine el mes de julio, que se acaban la exhumaciones, y si no aparece ver si el cuerpo fue enterrado en otro municipio”.

“Me pregunto, ¿no hay un control en el libro de enterramiento? ¿Qué tiempo dura la espera para saber dónde se encuentran los restos del cuerpo de mi madre?”, cuestiona el denunciante, que también cuenta todas las vicisitudes que tuvo de pasar para darles sepultura a sus padres cuando fallecieron, tras días hospitalizados por COVID-19 en julio de 2021.

Relató que sus padres en los días más difíciles de la pandemia fueron ingresados en el hospital municipal Manuel Piti Fajardo, donde el 4 de julio de 2021 falleció su madre, quien se nombraba Inés Guerra Lombida, y dos días después su padre, Félix Carbonell Sánchez.

“Al enterarme de la trágica noticia, me dirijo al centro hospitalario, donde estaban ingresados para darle mi último adiós a los responsables de mi vida y mi talento, pero al llegar al lugar me comunican que el cuerpo de mi padre tenía que esperar en la morgue hasta el otro día, porque no había carro fúnebre para ser trasladado al camposanto para su descanso”, cuenta en la publicación.

Finalmente, dijo, “apareció un carro de la funeraria. Reclame bravo! pero no había personal en el hospital que cargará la caja, me comunicaron que yo tenía que cargar la caja sin protección, a lo que me negué, porque podía contagiarme. En un final apareció esa persona del hospital para que cargara la caja y se le dio solución al problema”.

“En aquella compleja circunstancia no dejaban ir a los familiares al cementerio, por temor a que contrajeran el virus, que cobro varias vidas humanas. Es decir, que el cuerpo iba solo! Por dos años siempre llevé flores a la sepultura de mis queridos padres. Llegó el tiempo de la exhumación para sacar los restos que se pondrían en un nicho, pero qué sorpresa a mis ojos cuando abrieron la bóveda de mi madre, pues no era ella era un hombre”, concluye en la denuncia.

Tras la publicación, una usuaria comentó que “esta es una historia más de las tantas sorprendentes de este país. Por Dios, ni con este tipo de cosas hay confiabilidad”.

“Dios mío, ¿hasta cuándo? ahora cómo ese hijo encuentra a su mamá”, lamenta otra internauta en los comentarios.