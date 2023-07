Un fallecido y un camión recolector de basura destrozado en accidente en La Habana

Al menos una persona murió luego de que un camión recolector de basura chocara contra un poste y luego contra un árbol en el reparto Lawton, del Municipio 10 de Octubre de La Habana.

Una publicación en el grupo de Facebook "ACCIDENTES BUSES & CAMIONES por más experiencia y menos víctimas!" señala que el hecho ocurrió en la esquina de Bellavista y Arellano, muy cerca de Tejar y Novena.

Decenas de personas lamentaron el incidente y afirmaron que seguramente el camión iba a exceso de velocidad.

Publicación de Facebook

La imagen muestra que el carro recolector, marca Hino, quedó destrozado.

"Mis condolencias para familiares y amigos, una vida y un camión colector de desechos menos. Me van a tener que disculparme pero esos choferes andan a mil en esos camiones, ni leyes del tránsito respetan, a eso le pueden sumar que tanto choferes como tripulación trabajan bajo los efectos del alcohol y no es que me lo digan, los he visto en muchísimas ocasiones", dijo un internauta en el apartado de comentarios al post.

En los primeros cinco meses de 2023, las autoridades cubanas registraron al menos 3,620 accidentes de tránsito, con un saldo de 290 fallecidos y 2,807 lesionados.

El viernes se informó de un aparatoso siniestro, en el que estuvo involucrado un auto de alquiler para turistas, que impactó contra un árbol en la céntrica Quinta Avenida, en el municipio habanero de Playa.