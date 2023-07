Emotivas palabras de Shakira a sus hijos en los Premios Juventud

"Yo quiero que mis hijos entiendan que para ser un agente de cambio no hay que ser una estrella del pop femenina, no hay que tener una fundación, no hay que ser político ni siquiera ocupar un lugar de poder, ni ser famoso ni rico", dijo Shakira este jueves en Puerto Rico al ser reconocida en los Premios como "Agente de cambio".

"Para ser agente de cambio solo hay que diferenciar lo que está bien de lo que está mal", añadió casi al final de su viral intervención, que provocó el más tierno y emocionado aplauso de su primogénito.

"Solo hay que creer que sí es posible cambiar las cosas y no dejar que nadie te diga lo contrario, eso es poder y ustedes la juventud tienen ese poder", sentenció en su viral y muy comentado discurso, en una noche donde se convirtió en la gran triunfadora, al alzarse con ocho premios.

En sus palabras, la barranquillera comenzó reconociendo el papel de la Fundación Pies Descalzos y su directora, a la par que se refirió a los contrastes de la sociedad actual, con sus luces de realidades maquilladas y filtradas y las sombras de sus carencias, discriminaciones, penurias y padecimientos.

"Vivimos en un mundo ambiguo, rodeados de belleza, de bailes de Tik tok, de selfies con filtro; pero hay realidades que no se pueden filtrar ni maquillar, hay lugares en los que la gente que nace pobre muere pobre porque no tienen muchos la oportunidad de recibir una educación de calidad, lugares donde -aunque es difícil de crear todavía- se discrimina a la gente por su preferencias sexuales, por el color de la piel, o por su clase social", agregó en el discurso que sus hijos Milan y Sasha escuchaban atentamente en medio de las continuas ovaciones de los asistente a la gala.

"Es un mundo imperfecto pero que por suerte está en constante cambio y eso es una verdad que no se puede desperdiciar", continuó en su intervención que terminó con un mensaje esperanza y confianza en el poder de cambio de las nuevas generaciones.

"Cuando mi hijo de diez años me cuenta con tristeza que un amigo suyo quisiera cambiarse el color de la piel porque no se siente parte o que algún otro está siendo apartado por sus preferencias, solo me queda como madre mostrarle que no se tiene que quedar callado, que puede levantar su mano, que puede usar su voz y que puede quejarse de eso y de todo con aquello con lo que no está de acuerdo. Es así Milan", dijo antes de reconocer el activo papel que la juventud desempeña vez más en este sentido con sus denuncias y amplificación de historias

El pasado jueves intérprete de "Copa Vacía" con Manuel Turizo o "TQG" con Karol G se convirtió en la reina de la noche al alzarse con los premios a Mejor canción para mi ex, Girl Power, Mejor Colaboración Pop/Urbano, Mejor Urban Track, Mejor Tropical Mix, Mejor Social Dance Challenge y Artista Premios Juventud Femenina.

La cantante cubana Camila Cabello también fue reconocida como Agente de Cambio en esta edición de los Premios Juventud.

“Cuando yo era más joven le tenía miedo a la palabra activista, sentía que no era para mí, que era mucha responsabilidad y honestamente me intimidaba, y ahora es una palabra a la cual aspiro”, dijo tras recoger la estatuilla.