Daniela Reyes en día de relax: "No haré nada, solo organizarme y ver Netflix"

La influencer cubana Daniela Reyes se tomó un día de relax, una jornada para no hacer nada, estar sola en casa y ver series de la plataforma Netflix.

"Estoy en huelga. No voy a hacer absolutamente nada. Voy a estar aquí todo el día. No voy a hacer ejercicios, hoy no va a suceder eso. Lo que tengo planeado es organizar la semana y ver mucho Netflix", dijo desde la cama.

Sí, aunque parezca raro a sus fans, Daniela apostó por quedarse el sábado en casa, luciendo pijama. Nada de piscina, ni playas, ni bikinis, ni entrenamientos. Este fue un día solo para ella, para mimarse y pensar en la vida, a su aire.

En sus historias de Instagram Daniela Reyes aprovechó su día de relax para meditar en voz alta con sus fanáticos.

Compartió algunas reflexiones sobre el uso de las redes sociales y como cada persona puede elegir si las emplea para mejorar su imagen, crecer profesional y humanamente, convertirse en un referente de éxito, o para destruir a los demás e incluso a sí mismos.

"Creo que las redes sociales son para poner las cosas buenas, positivas que aportan, que impulsan tu vida, para ayudar a los demás y para motivar a otros. ¿Para qué voy a poner yo aquí las cosas que no aportan? ¿A quién voy a beneficiar con eso?" se preguntó la influencer.

Daniela hace poco rompió con su novio el reguetonero Yomil. Desde entonces ambos se dejan ver siempre solos en las redes sociales, disfrutando de las cosas que les gusta, pero por separado.

Esta era una de las parejas más seguidas por los cubanos en las redes sociales y a muchas personas les cuesta entender que el bonito amor que había entre ellos se ha terminado.