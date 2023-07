Eduardo Antonio se emociona al recordar a su papá: "La primera persona que a mí me apoyó, que supo cómo era yo"

Con la voz entrecortada por la emoción y sin poder contener las lágrimas Eduardo Antonio recordó a su padre, fallecido hace casi diez años.

En entrevista concedida recientemente al influencer dominicano Dany Pérez, quien tiene desde 2014 el canal en Youtube Destino Positivo, El Divo de Placetas contó una anécdota de una conversación que tuvo con su padre un día en que estaban solos, con él ya enfermo.

"Perdóname si no te pude cumplir" le dijo el cantante en esa ocasión, a lo que su padre respondió con unas palabras, que al recordarlas no puede evitar llorar de emoción.

"Desde que yo te engendré, te engendré con amor y tú has sido más lindo que la vida me ha dado y tú lo único que has hecho es hacerme feliz", fue la respuesta que le dio su papá antes de darle un beso y un abrazo y hacerle un pedido: "Nunca te me rajes".

"Ese era mi papá", sentenció en el emotivo momento que quiso compartir con sus seguidores.

En la prolongada conversación, El Divo de Placetas, contó cómo supo de la enfermedad de su padre y cómo lo cuidaron hasta el final él y su hermana.

"Yo llamo a Cuba, a la casa, porque yo había hecho un regreso, después de estar aquí y haber tenido mi residencia, yo hice un regreso a México y me dan un personaje espectacular en una telenovela"; contó había hecho, libretos aún en mano, para darles la buena noticia.

"Pues, bueno, prepárate porque la telenovela de tu vida es que papi está ingresado, tiene un cáncer y le dan 20 días" le dijo su hermana.

"Yo fui al otro día, entregué los libretos, dije que no podía hacer la novela, me fui y papi duró tres meses más", añadió visiblemente emocionado por rememorar tan duros momentos.

"Yo me quedé con él todo ese tiempo, hasta que mi hermana y yo le cerramos los ojos", dijo antes de dedicar unas palabras a su hermana, "la mejor de las hijas", quien a su vez carga con el dolor de haber perdido a su única hija de tan solo 23 años.

Tras el momento Eduardo Antonio se refirió a la tristeza de fondo que lleva, pese a la imagen de positivismo, alegría y fortaleza que proyecta y su actitud de aferrarse al trabajo.

"La primera persona que a mí me apoyó, que supo cómo era yo, que me entendió y que me dijo 'aquí estamos' fue mi padre", añadió luego en alusión a los ataques que ha recibido por su proyección y su orientación sexual y el apoyo que representó siempre su figura paterna.

En otra parte de la entrevista se refirió también a la actriz Ángelica Castro.