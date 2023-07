Cubanoamericano jefe de la Policía de Miami-Dade se habría disparado tras discusión con su esposa

El jefe del Departamento de Policía de Miami-Dade, el cubanoamericano Alfredo 'Freddy' Ramírez, se habría disparado tras una discusión con su esposa.

Freddy está ingresado en el Hospital Tampa General, donde fue operado de las heridas causadas por un disparo que se hizo él mismo. El oficial viajaba con su esposa desde Tampa a Miami cuando al parecer detuvo el auto y se disparó.

Un informe compartido en la web del gobierno de la ciudad de Tampa, relata que el domingo 23 de julio, justo después de las 6:30 pm, la policía respondió al informe de un hombre con un arma afuera del hotel Marriott Waterside, donde se efectuaba la Conferencia de Verano de la Asociación de Sheriffs de Florida.

Al llegar, le dijeron a los oficiales que un hombre se había apuntado con un arma. La seguridad del lugar les informó que el sujeto estaba en el piso 12.

"No hubo testigos de primera mano ni imágenes de cámaras de seguridad que capturaran el supuesto incidente", precisa la nota.

A las 6:50 pm, los agentes se presentaron en la habitación del piso 12. De la misma salió una mujer blanca, y tras ella Alfredo Ramírez.

El hombre reconoció ante los policías que había tenido una discusión con esa mujer, pero no mostró ningún arma de fuego. Después de un interrogatorio adicional, aseguró que no tenía intención de hacerse daño a sí mismo ni a los demás. La mujer, por su parte, confirmó que habían discutido y añadió que no le preocupaba que su seguridad peligrara.

"No había evidencia de un crimen o peligro inmediato. Ramírez fue liberado en el lugar", agrega la información.

El jefe del Departamento de Policía de Tampa, Lee Bercaw, aseguró que el bienestar de los oficiales es un pilar de la agencia y una preocupación para todos en la profesión.

"En nuestra propia agencia, alentamos a cualquier persona que pueda tener problemas de salud mental a buscar ayuda a través de uno de los muchos recursos disponibles, incluido el Centro de Crisis de Tampa Bay y Operation: Restore", señaló.

También el sheriff Chad Chronister, del condado de Hillsborough, expresó que su oficina está unida con un profundo sentido de compasión y preocupación por Freddy Ramírez, "que ha experimentado un evento tan traumático".

"La salud mental no conoce fronteras y espero que el director Ramírez y cualquier persona en crisis reciban la ayuda que merecen", subrayó.

Este lunes, el Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida anunció que está investigando el incidente de conjunto con la Patrulla de Carreteras de Florida, sin dar más detalles.

Solo se informó que el hecho ocurrió el domingo por la noche en la I-75, al sur de Tampa.

Se conoce que Ramírez estaba en Tampa asistiendo a la Conferencia de Verano de Alguaciles, el evento anual más grande de la Asociación de Alguaciles de Florida.

Según el diario El Nuevo Herald, fuentes policiales relataron que la Policía en Tampa lo confrontó en la carretera tras algún tipo de altercado, pero creían que el disparo ocurrió después de que los agentes se habían ido.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente la causa del incidente ni si el disparo fue intencional o un accidente.

Ramírez, de 52 años, fue ascendido a jefe de la Policía en 2020, por el entonces alcalde Carlos Giménez.