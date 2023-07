Muere bebé de seis meses por supuesto virus en hospital cubano: "Le atacó su corazón y se paró"

Una madre cubana denunció la muerte de su bebé de seis meses por un supuesto virus en un hospital, el cual le atacó el corazón.

Gilaris Quintana, que según sus redes sociales estudia en la Facultas de Ciencias Médicas Julio Trigo López, relató en el grupo de Facebook "MADRES CUBANAS EN CUBA Y POR EL MUNDO" que su niño falleció el pasado miércoles 19 de julio.

Gilaris no reveló en qué hospital se atendió a su pequeño, pero aclaró que quiso contar lo que que sucedió -aunque prometió que no lo haría- porque su bebé fue el quinto que murió por ese virus.

"Aún no hay la respuesta exacta, pero se piensa que es un virus nuevo, que mi bebé fue el quinto. Pero aunque prometí en el hospital que no lo diría, pero aunque mi bebé ya no esté, ficticiamente soy madre", dijo.

"Caballero, hay un nuevo virus que solo ataca a bebés menores de un año, los médicos no saben qué es, pero lo único que se sabe es que es mortal. A bebé que coge lo mata en menos de 24 horas. Mi bebé fue el quinto en todo el país, y hasta el día de hoy [sábado 22 de julio] van por ocho", precisó.

Captura de Facebook / MADRES CUBANA EN CUBA Y POR EL MUNDO / Gilaris Quintana

Según la joven, los síntomas son falta de aire, fiebre y catarro. "Es fulminante", recalcó.

La atribulada madre añadió que se siente tranquila porque a pesar de todo, ella vio que los médicos hicieron todo por salvar al niño.

"Me alivia el poder ayudar a que ustedes estén alertas. Esto no lo van a decir, ustedes saben cómo es todo aquí. A lo mejor me meta en candela, pero soy yo la dolida y fue mi niñito. Espero que estén alertas; ojo, eso está en el ambiente, no se pega ni se sabe. Sí, yo soy la mamá del bebé de Poey de seis meses que falleció. Eso le atacó su corazón y se paró. No fue más nada", dijo.

En la sección de comentarios del post, precisó que su niño no tenía ni catarro porque ella lo cuidaba muy bien. "Solo le dio falta de aire, más nada, y duró de 10:00 pm hasta el día 19, a las 7:00 am".

En otra publicación en su Facebook, Gilaris compartió varias fotos de su hijito.

Captura de Facebook / Gilaris Quintana

"Gracias a mi niño por hacerme tan feliz. Estoy tranquila porque sé que soy la mejor madre que pudiste tener. Mi bebé, ayer te convertiste en mi ángel, mi protector, solo te pido que me sigas dando fuerzas para continuar, para seguir hacia adelante con esto...", escribió.

En mayo, un bebé falleció en el Hospital Ginecoobstétrico Diez de Octubre (Hijas de Galicia), en La Habana, a los cuatro días de nacido, y según la familia, la causa probable fue una bacteria que adquirió en la institución, la misma que en enero mató a unos 10 recién nacidos.

Los dolientes también denunciaron posibles negligencias médicas, por la mala praxis del personal encargado de atender a los pacientes en el hospital.

"Desde que mi sobrino nació él no orinaba y mi mamá se lo dijo a la enfermera que estaba de guardia y sus palabras fueron, sin revisarlo ni nada: eso es normal", escribió en Facebook una internauta identificada como Mulatica Mulañe.

La familia criticó a la pediatra, que le dio el alta al bebé sin realizar un estudio profundo sobre su estado de salud. "Solo le tocó la cabeza", aseguraron.

En febrero pasado, el Ministerio de Salud Pública de Cuba (MINSAP) informó que los responsables por la muerte de 10 bebés debido a un presunto brote infeccioso en el hospital Hijas de Galicia, fueron sancionados.

Tres semanas después de dar a conocer los fatídicos hechos, las autoridades sanitarias alegaron que el fallecimiento de seis de los recién nacidos se debió a "la presencia de un brote de infección asociado a la asistencia sanitaria, en la sala de cuidados intensivos neonatales" del hospital, y anunció medidas administrativas contra los responsables.

La investigación de una Comisión Nacional creada con tales fines "evidenció que seis de los 10 bebés que fallecieron tenían signos de sepsis con hemocultivos positivos a germen Gram negativo, y los demás fallecieron debido a otras causas, provocadas por su delicado estado de salud".