Insólito: Cubanos transportan equipaje desde un aeropuerto en una pipa de agua

Un breve video en el que se ve a un cubano acomodando bultos encima de una pipa de agua ha generado todo tipo de opiniones en redes sociales.

El detalle más singular es que al parecer se trata de equipaje, puesto que junto al medio de transporte estatal se ve a dos mujeres sacando bultos de los carritos utilizados en aeropuertos.

Se puede ver claramente dos carritos de aeropuerto junto a la pipa

No está claro dónde ni cuándo fueron filmadas las imágenes, que han generado una oleada de comentarios que cubren un amplio espectro, que va de la burla a la crítica.

Momento en que un hombre acomodaba bultos en la parte superior de una pipa

“Se verán horrores”, “¡Qué ridiculez!; “Así le habrán pedido por un taxi”; “Payasos”, fueron algunos comentarios.

Mientras unos se burlaron y calificaron de tacaños a quienes viniendo del extranjero no pagan un taxi, otros llamaron a no hacer juicios previos sin conocer la situación de cada cual, y apuntaron a una inflación desbocada que no hace nada desdeñable la posibilidad de ahorrarse un dinero en un medio de transporte a casa, mucho más en el actual contexto de escasez de combustible.

Captura de Facebook/Viral Chiste

No obstante, la mayoría reparó en lo inconveniente de la difusión de esas imágenes para el pipero, que podría buscarse problemas por hacer tal uso de un vehículo estatal, encima en un contexto de gran escasez de agua como el que aqueja a la capital en las últimas semanas, donde las pipas han devenido en líquido objeto del deseo.

“Le buscan problemas al de la pipa por gusto con la filmadera”; “Ese está despedido del job”; “Desgraciaron al chofer de la pipa con estas imágenes”; Ahora explota el pipero, qué manera de perjudicar por tal de no gastar en taxi”; “Hasta ahí llegó el pipero”; “Pobre pipero, se quedó sin trabajo”, comentaron los preocupados por las consecuencias para el chofer.

Tampoco faltaron quienes apuntaron que en Cuba todo es posible y que no es de extrañar que se vea algún día un carro fúnebre y hasta una patrulla en tales menesteres.

Sea muestra de picaresca o necesidad, lo cierto es que las imágenes confirman la capacidad de los cubanos para adaptarse a las circunstancias más adversas y de aplicar el ingenio hasta en los ámbitos más insospechados.