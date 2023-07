Intentan robar el carro a Oniel Bebeshito: "La envidia no les puede dar por eso"

El reguetonero cubano Oniel Bebeshito fue víctima este fin de semana de un intento de robo, un hecho que denunció a través de sus redes sociales.

En una de sus stories de Instagram, el cantante enseñó cómo quedó el carro, un Hyundai en el que se ha mostrado varias veces, con uno de los cristales rotos y los restos de vidrio entre los asientos.

“Hoy me levanté y me encuentro que me habían intentado robar el carro. Gracias a Dios no se lo pudieron robar, pero para desgracia de ellos en mi casa tengo cámara y en mi cuadra también hay cámara así que están enredados”, escribió el artista en la publicación a tono de advertencia.

Captura Instagram / Oniel Bebeshito

A juicio de Bebeshito esto es cuestión de envidia por todo lo que ha logrado en los últimos tiempos: “La envidia no les puede dar por eso sé que molesta que en año y medio de carrera me compre mi propio carro más dos casas pero todo eso ha sido con sudor y sacrificio nada fue regalado”.

Ya sea que el intento de robo haya estado motivado por la envidia, o no, lo que sí es cierto es que la carrera de Bebeshito sigue en ascenso.

Por estos días el reguetonero está bien pegado entre los amantes de género urbano en Cuba con su último estreno “Hacha”.

En esta misma red social, el cantante celebró que la canción esté entre las más escuchadas en la isla: “Seguimos número dos en Cuba. Super contento con la aceptación que estamos teniendo con mi más reciente tema `Hacha´”.

Captura Instagram / Oniel Bebeshito

A nueve días del estreno, el videoclip del tema ya tiene más de 862 mil reproducciones en YouTube.