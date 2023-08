Banco Central de Cuba desmiente que cajeros automáticos entreguen billetes impresos por una sola cara

El Banco Central de Cuba (BCC) desmiente que cajeros automáticos entreguen billetes impresos por una sola cara, según publicación compartida en redes.

La entidad en su perfil oficial de Facebook calificó como “fake news” las denuncias hechas en redes sociales y medios independientes sobre billetes de las denominaciones de 100 y 1000 CUP con error en su impresión o falsos.

“Hasta este momento en las sucursales de los bancos no se han recibido clientes con esta situación”, aseguró el BCC en la citada red.

Captura Facebook/ Banco Central de Cuba

También dijo que “en el caso de los billetes que dispensen los cajeros automáticos y presenten dificultad en su impresión, usted puede dirigirse a la sucursal bancaria más cercana”.

Asimismo, sugirió a la población “seguir nuestros sitios y canales oficiales para que se mantengan informados”.

“Pregunto: ¿que en las sucursales bancarias no se hayan recibido esos billetes falsos es prueba de que no existen? Conozco casos de personas que han recibido billetes falsos y no denuncian”, apuntó un usuario en los comentarios de la publicación.

Otro internauta comentó que el BCC lo que “debería es garantizar el efectivo en los cajeros, porque es un infierno encontrar dinero. El cobro del mes de trabajo no puedo sacarlo en efectivo, porque no hay”.

En la última semana, varios cubanos denunciaron en redes sociales que los cajeros automáticos de la isla comenzaron a entregar billetes impresos en una sola cara, supuestamente por falta de tinta.

Las imágenes de los "nuevos billetes" circularon en redes y aunque en ese momento no hubo un pronunciamiento oficial al respecto, un profesor dijo en una publicación en Facebook del influencer Edmundo Dantés que en su escuela también le pagaron con billetes que tienen uno de los lados en blanco.

"Y entonces de forma inesperada los cajeros empiezan a darte dinero invisible como los logros de la Revolución", afirmó Dantés en su post.

Por su parte, Felix Yasser Castillo Pelayo consideró que el Estado "te roba hasta en el cajero" mientras mostraba un billete de 100 pesos con una parte en blanco.

Ante la incredulidad de varios usuarios de la red social un cubano de Santiago de Cuba dijo que en esa ciudad ha pasado y hay personas que han sacado hasta 10 papeles con el sello metálico del medio solamente.

Otros dijeron que estos billetes con error podrían tener valor numismático: Antonio Planas Ampudia dijo que "Tanto en el sector numismático en Cuba como fuera de él en otros países tienden a coleccionar billetes y monedas cubanas desde la colonia, república y actualidad, y tienen un valor según el comprador... Ese billete tiene un buen error, y los hay que coleccionan errores o series, es según gustos...", explicó.

La crisis en Cuba está tan generalizada que alcanza a casi todos los sectores, incluido uno tan sensible como el bancario. Desde hace varios meses los cubanos se quejan de que los cajeros del país amanecen sin efectivo, pero nunca imaginaron que tampoco habría tinta para los billetes.