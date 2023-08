Roban en casa de familia en Cárdenas: “Ha sido con odio”

Una mujer residente en la ciudad de Cárdenas, Matanzas, denunció un robo en su casa el domingo último, un delito que aseguró fue cometido “con odio”.

Olga Piñero López dio a conocer el hecho en el grupo Cardenenses en Facebook, donde expresó el alivio de que ella y su esposo no se encontraran en el domicilio al momento del robo y afirmó que, de no haber sido así, los delincuentes los hubieran matado.

Captura de post/Cardenenses en Facebook

“Tengan mucho cuidado, el domingo han robado en mi casa y ha sido un robo con odio y con mañas, ellos saben cómo borrar huellas”, dijo la cubana alertando a los miembros del grupo. “Doy gracias que mi esposo y yo no estábamos, pues nos hubieran asesinado”.

Piñero advirtió que “nadie ve nada ni escucha” y refirió que ella misma, a modo de prueba, hizo “mucha bulla y nadie escuchó nada”.

“Estoy desolada, ya Cuba no es segura ni en tu casa”, lamentó.

Integrantes del grupo de cardenenses en la red social fueron solidarios con la denuncia de su coterránea, y sus opiniones coincidieron en la inseguridad creciente por la escalada de hechos delictivos en Cuba, y en particular en esa ciudad.

Ante la pregunta de una internauta, Piñero explicó por qué consideraba que el robo fue cometido “con odio”: “Digo con odio porque hasta lo que no se llevaron lo tiraron al piso, y ahí lo dejaron, arrancaron de la pared, y eso no es normal. Creo que si estaba en casa me pasaba lo peor y tontos no son, se llevaron todo lo de valor y nadie vio una plancha frente a mi casa, además de dar martillo y todo, no puedo con estas cosas”.

La mujer no precisó qué bienes robaron los delincuentes.

“Ya no estamos seguros ni en nuestra propia casa. A todo eso le sumamos el mal trabajo de la policía porque ni los perros llevaron para hacer la investigación, es muy triste lo que estamos viviendo. Gracias a Dios amiga, uds. no estaban en casa, es lo más importante”, comentó una internauta.

Otros se refirieron con preocupación a la edad de los ladrones, que son cada vez más jóvenes: “Son casi niños y lo peor es que están en la calle, muchos en espera de juicio y acabando. Van hasta con armas blancas y en el mismo barrio”.

En tanto, fueron varias las opiniones acerca de la nula actuación de la policía que, incluso, cuando conoce la identidad de los delincuentes, no los detiene.

“Muchas personas han sido víctimas de estos robos, entran a tu casa rompiendo rejas y puertas, se llevan lo que desean y con las personas durmiendo, no hay quien controle esta ola de robos y de violencia que estamos viviendo. Y nunca aparece nadie”, manifestó otra persona.

En esa misma línea argumentó una usuaria: “Lo que está sucediendo con los robos nunca antes se había visto, son capaces de matar cuando se ven descubiertos y la policía nunca encuentra al culpable. Hasta cuándo es esto”.

“La policía encuentra lo que le conviene, por no decir que la mayoría de los ladrones y delincuentes ellos saben quiénes son, pero son sus informantes. Este país se ha vuelto un nido de ratas”, fue la postura de otra cardenense.