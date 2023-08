Muerte de cubano por presunto infarto conmociona a Santiago de Cuba

La muerte de un joven de Santiago de Cuba por un presunto infarto ha conmocionado a los residentes de esa provincia oriental y a sus allegados.

Franklin Santiesteban, como lo identificaron sus amigos en redes sociales, falleció esta mañana a causa de un fulminante infarto que acabó con su vida, según confirmaron varias fuentes a CiberCuba.

"Nos acaba de abandonar físicamente un buen padre y excelente amigo Franklin Santiesteban, conocido por todos como la barba", escribió Yanier Alejandro Mestre en el grupo de Facebook "360 Santiago de Cuba Compra y Venta".

Caption

Santiesteban, de acuerdo con la información recabada en redes, estaba vendiendo sus bienes para irse del país.

"Me dijiste hace muy pocos días que te ibas, que ya y te pregunté ¿y Lici y los niños? Me dijiste que también, no es justo, esto tiene que ser una broma de mal gusto, ¿por qué cambiaste el rumbo Pitruqui, Por qué??" dijo una amiga en un desgarrador comentarios a otro post.

Captura de Facebook / Joss YG

"Dios mío por qué, tu familia tan bella que creaste, no se merecían ese dolor tan inmenso, ¿cómo mi tía y todos nosotros vamos a vivir sin ti? Primo, aparece y explica por qué, aún no lo creemos, ay qué dolor mi Dios, regresa primo, todavía no es hora, te faltaban vivir muchas cosas, no hay resignación", dijo su prima identificada como Joss YG en Facebook.

Cientos de cubanos han expresado su solidaridad con el sentir de su familia. Los más cercanos e incluso los amigos que hacía años no lo veían no podían creer semejante noticia.

El santiaguero planeaba salir de Cuba con su esposa e hijos. Los internautas expresaron que la familia debía sentir un dolor inmenso por la pérdida.

"Qué dolor tan grande siento, eras como un hijo para mí te vi nacer y crecer junto a mi hijo, en estos días de visita de mi hijo compartieron y hablaron de varios temas como siempre solían hacer y es muy triste y doloroso lo que ha pasado, tenías una vida por delante y tenías derecho a disfrutar con tu familia tanto sacrificio, tanto trabajo en esta vida tan dura, solo le pido a dios que EPD, que te acoja en su seno y te lleve a un lugar hermoso como merecías, que le dé la fuerza a Yudith y Lisy para enfrentar tanto dolor", escribió otra persona cercana.

Todos coincidieron que era un hombre trabajador, excelente padre de familia y amigo.