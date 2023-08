El Chacal sorprende con el lanzamiento de "Archivos Pedidos", un EP junto a Dj Conds

Música de la buena y para gozar, eso y más trae la nueva producción de El Chacal junto a Dj Conds con la que acaba de sorprender a todos sus fanáticos.

Archivos Perdidos: The C & C Files, es el nombre del EP que lanzaron ambos artistas este viernes y que incluye cinco temas.

“Aquí una serie de archivos perdidos de colaboraciones entre este servidor y Dj Conds que fueron encontrados recientemente que decidimos darle los toques finales y soltarlos para que todos disfruten”, escribió El Chacal en una publicación en Instagram anunciando el estreno.

En YouTube, Spotify y todas las plataformas digitales ya está disponible este álbum que seguramente será del agrado del público amante del género urbano.

Tres de los temas, “La Fina”, “Pa´ la piscina” y “Billete” aterrizaron en YouTube junto a videos visualizer; mientras que “Me gustas tanto” y “Under” solo en audio cover.

Si algo distingue a esta producción es la mezcla de buen ritmo, sabrosura y letras super contagiosas que caracterizan la carrera musical de El Chacal.

El reguetonero cubano por estos días está grabando el videoclip de "Verano permanente", una colaboración con Osmani García, Jacob Forever y El Carli que saldrá a la luz el 18 de agosto; y acaba de estrenarse el nuevo disco de El Micha del que forma parte con otro junte de lujo.

Si ya estás listo para escuchar Archivos perdidos no lo demoramos más, aquí te va:

1. “La Fina”

2. “Pa´ la piscina”

3. “Billete”

4. “Me gustas tanto”

5. “Under”