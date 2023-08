Al menos dos fallecidos en dos accidentes en la Autopista Nacional este fin de semana

Al menos dos personas fallecieron en Cuba en dos accidentes de tránsito diferentes ocurridos este fin de semana en la Autopista Nacional.

El primero de ellos estuvo motivado por un choque entre dos autos, cuando al parecer uno invadió la senda del otro en un tramo entre el puente del Calvario y la entrada al parque Lenin, en La Habana, según reportes en redes sociales.

Auto que conducía la víctima mortal del accidente (Captura de Facebook/Accidentes Buses & Camiones)

Aunque el internauta que dio cuenta del siniestro en el grupo de Facebook Accidentes Buses & Camiones, se refirió inicialmente a que uno de los conductores estaba "grave", en el apartado comentarios de la publicación amigos y compañeros de trabajo del fallecido confirmaron la muerte del joven, a quien identificaron como "Jorgito".

Los dos vehículos siniestrados (Captura de Facebook/Accidentes Buses & Camiones)

En imágenes compartidas en Facebook se pudo comprobar que los dos carros implicados, un almendrón azul y un auto moderno de color rojo, quedaron ambos con severos daños, lo que confirma la magnitud del choque.

Almendrón involucrado en el choque(Captura de Facebook/Accidentes Buses & Camiones)

“Él no era ningún chofer, era director de mi empresa alimentaria y venía de trabajar e iba para su casa y por culpa de esos malditos le quitaron la vida a mi amigo”, advirtió una internauta en relación con el joven fallecido, que manejaba el auto rojo.

No está claro si hubo más heridos graves en el siniestro.

El segundo accidente reportado ocurrió esta madrugada a la altura del kilómetro 259 de la Autopista Nacional, cuando el conductor de un camión que iba cargado con mercancía de una MIPYME perdió el control del vehículo, que se volcó.

"En la cabina iban el chofer y dos acompañantes. Uno de los acompañantes al ver que el camión iba sin control, se tiró, y al momento del camión volcarse, el que se tiró cayó debajo del camión", relató un testigo, quien precisó que el accidente ocurrió sobre las 3 am.

La misma fuente añadió que sobre las 5 am encontraron el cuerpo sin vida de la persona debajo del camión.

(Captura de Facebook/Accidentes Buses & Camiones)

El testigo que dio cuenta del accidente elogió la rapidez con que llegó una patrulla de carretera e incluso una grúa Kato que debía levantar el camión en peso, así como la rápida presencia de los bomberos, pero criticó la actuación de Criminalística y de los peritos de guardia.

A su llegada tardía a la escena se sumó el detalle de la lentitud en determinar si el accidente era en el municipio Ranchuelo o en Santa Clara, en ambos casos en Villa Clara.

"La cosa no es que si pertenece aquí o pertenexw allá, la cosa es darle solución al problema, y rápido, porque al final es un cuerpo humano el que está ahí tirado, aplastado; que está sin vida, correcto, pero merece respeto y no estar ahí tantas horas esperando por unas personas que no se ponen de acuerdo" concluyó el internauta.

Al cierre de esta nota no hay otros detalles confirmados sobre ambos accidentes, que se suman a un irrefrenable listado de siniestros viales en lo que va de año en Cuba.

Entre enero y mayo de 2023 ocurrieron 3,620 accidentes de tránsito en la isla, que dejaron de saldo 290 muertes y 2,807 lesionados, según cifras oficiales.

En Cuba seis de cada diez accidentes dejan víctimas, fundamentalmente por el choque de vehículos. En el caso de los atropellos a peatones, por cada cinco atropellos, muere una persona.

Entre enero y mayo el 22 % de los afectados en los accidentes fueron personas entre 21 y 35 años, mientras que las edades de la mayoría de las víctimas fatales osciló entre los 46 y 55 años.

El horario de mayor incidencia de accidentes es entre las 3 y las 6 de la tarde, y el 70 % de los incidentes viales ocurren en zonas urbanas.