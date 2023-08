Cubano carga con agua de la playa para su casa ante escasez del líquido: "No les importa el pueblo"

Un cubano indignado arremetió contra el gobierno mientras llenaba un par de tanquetas con agua en plena playa en la provincia de Matanzas, pero en un lugar cercano a una zona donde según dijo, que hay un manantial.

"Cogiendo agüita aquí a la orilla de la playa porque dicen que en Matanzas no hay agua... con una pila de manantiales que hay aquí. Ahora me verán tirándome una cubeta de agua para poder bañarme, porque no tengo agua en mi casa”, explicó el ciudadano poco antes de echarse medio cubo de agua encima.

"No hay agua, no hay comida, no hay corriente, que nos maten ya pal caraj.... No tengo nada. Aquí, echando agua en el tanque porque no tengo agua en mi casa ni para cocinar ni para lavarme el fond...ni nada”, añadió el matancero en un video compartido en redes sociales.

El ciudadano criticó que algo así pase en Matanzas, territorio en el que aseguró que hay muchos manantiales.

“Esto es un descaro, sí hay agua, lo que no hacen las gestiones, no les importa el pueblo, sí hay agua.... y corta que tengo que ir a bañarme”, concluyó el cubano visiblemente enojado.

En el apartado comentarios de la publicación decenas de cubanos lamentaron la perenne escasez y crisis de que son víctimas los residentes en el país, y algunos coincidieron en que solo saliendo a la calle a protestar se puede poner freno definitivo a la crisis.

Otros calificaron de “loco” bañarse con agua de mar.

La pasada semana la prensa local matancera informó que la rotura del motor de una estación de bombeo en el municipio cabecera de esa provincia había provocado serias afectaciones en el abastecimiento de agua.

Sin embargo, la crisis de abasto de agua se extiende por casi toda la isla en las últimas semanas, lo que ha motivado alguna que otra manifestación de descontento popular por esa razón.

A finales de junio una madre bloqueó una calle en La Habana Vieja con sus dos hijas menores y envases vacíos para reclamar agua potable y el fin de los continuos cortes de electricidad en ese municipio. Después de la protesta, las autoridades enviaron una pipa de agua y prometieron restablecer la electricidad en ese municipio.

Ese mismo día, vecinos de Boyeros, en La Habana, también protestaron por la escasez de agua, durante una visita a ese municipio del primer secretario del Partido en la provincia, Luis Antonio Torres Iríbar.

A comienzos de este mes, desesperados por la falta de suministro de agua, una familia cubana colocó un enorme cartel en el balcón de su vivienda en el municipio Colón, en Matanzas, con una petición de ayuda. Según trascendió en redes sociales, momentos después aparecieron dos pipas de agua para el edificio.