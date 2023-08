VIRAL: La Cintumbare arremete contra Biden por darle permiso de trabajo y quitarle los food stamps

La influencer cubana Cintia Medrero García -conocida como "La Cintumbare"- arremetió en Tik Tok contra el presidente Joe Biden por darle permiso de trabajo y quitarle los food stamps.

"Como se pone 'mi tío Biden', me quitó los food stamps y me dio permiso de trabajo. ¿Qué tú me quieres decir con eso, tíito? ¿Que trabaje? Yo no voy a trabajar porque yo no vine a este país a trabajar", dijo la polémica influencer en un breve pero explosivo video a inicios de esta semana, que se viralizó con rapidez.

"Si en mi país, que era mi país, yo no trabajaba, ¿quién te dijo a ti que yo voy a venir a este a trabajar y a pasar trabajo partiéndome el lomo. Yo no voy a trabajar. Yo lo que quiero es comida", añadió Cintia, quien reiteró varias veces que ella no fue a trabajar a Estados Unidos.

"Yo viene aquí a dormir hasta las 3 de la tarde, a descansar, que pasé tremendo trabajo en la travesía ", concluyó Cintia, quien generó un aluvión de reacciones por sus palabras, la mayoría de ellas pidiendo que la deporten y lamentando que otras personas que sí están dispuestas a trabajar no consigan arribar a Estados Unidos.

Auténtica incendiaria de las redes, La Cintumbare -quien reside en Houston, Texas- retornó en otro video, sacudida por el alcance de sus palabras en redes.

Sin embargo, lejos de dar marcha atrás, "La Cinto" -como se autodenomina- le dijo a Biden que ella es la única cubana honesta que dice la verdad, y argumentó que la cantidad de ciudadanos de la isla que están robando en EE.UU. confirma que no quieren trabajar.

"Por aquí tu ahijada 'La Cinto', quiero decirte algo: hay tremenda polémica en las redes porque yo dije que no quería el permiso de trabajo y que quería los food stamps. Lo bueno que yo tengo, Biden, es que yo soy la única cubana sincera que dice la realidad", afirmó.

“Aquí a los cubanos no les gusta trabajar. Los cubanos están tarjeteando. Los cubanos están robando en el mall, están haciendo una pila de cosas que no tienen que hacer y no reconocen que no les gusta trabajar", dijo, y agradeció el permiso pero dijo que lo guardará en una gaveta por si alguna vez lo necesita.

La Cintumbare dijo que ahora lo que necesita es su residencia porque tiene que ir a Cuba a ver su hijo. En lo que se entiende como un chiste, aseguró que tiene que reunirse con su "tío Díaz-Canel", que es "malo" pero es de la familia.

"Al cubano en Estados Unidos no les gusta trabajar. Te están acabando en Miami. Tienen a Miami virao al revés. Todos los cubanos somos iguales de descarados", concluyó antes de despedirse del presidente estadounidense como su ahijada.

"Esta mujer necesita un equipo entero de médicos", bromeó uno de los miles de comentaristas. Un tiktoker latino se hizo eco horrorizado de las palabras de la cubana y le recomendó que retorne cuanto antes a la isla.