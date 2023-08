Claudia G Paz, la cubana que dejó la fotografía y triunfa en Miami ayudando a otros a sanar física y mentalmente

Salir de tu zona de confort y abandonar el trabajo que siempre has hecho es algo difícil para muchas personas; la cubana Claudia G Paz es de las que se atrevió a enfrentar este reto con una idea muy clara: buscar lo que verdaderamente la hacía feliz.

Después de dejar la fotografía y su trabajo como productora, esta joven ha triunfado en Miami como coach de salud, ayudando a otros a sanar física y mentalmente.

La historia de esta chica comenzó cuando con solo 20 años salió de Cuba hacia España, donde se graduó en la Universidad de Cine de Madrid.

Durante 10 años trabajó como fotógrafa y productora y llegó a Miami con una carrera y futuro exitosos por delante, compartiendo incluso con artistas reconocidos, pero algo no estaba bien.

“Para mí que mi recurso principal siempre ha sido mi voz y mi energía se fue apagando cuando trabajaba detrás de cámara”, confiesa en un video en Instagram que resume el cambio radical que decidió darle a su vida.

Aunque reconoce ganó dinero con estos trabajos, comprendió en un momento que este "no es el fin sino también el medio y lo importante no es cuándo llegues sino el viaje, te das cuenta que trabajar en algo que no te divierte es casi mutilar tus dones”.

“El destino me sacó de mi zona de confort y decidí confiar en el universo en lo que tenía y sostenía o la misión por la cual me puso aquí”, asegura Claudia, que comenzó a aprender diversas prácticas espirituales para curarse a sí misma y ayudar a otras personas a sanar luego de pasar por diferentes traumas.

Lo que un día comenzó con sesiones de yoga, siendo un ejercicio para ella misma, para cambiar sus hábitos y modo de vida, casi un año después la transformaron en una coach de salud física y mental cuyas clases están llenas de personas que también buscan esa paz espiritual.

“Me estoy sintiendo la persona más afortunada del mundo pero decir que ha sido suerte es quitarme todo el valor y poner la valentía de elegir diferente”, aseguró Claudia, que no dudó en aconsejar a todos los que como ella quieren romper esquemas y dar un salto grande en sus vidas.