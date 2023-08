Estilazo de El Divo de Placetas: Sin miedo al éxito y a lo Karl Lagerfeld

Si hay alguien que sabe lucir bien y caminar con mucho porte ese es Eduardo Antonio, El Divo de Placetas, pero si le añade un look de esos que dejan a cualquiera con la boca abierta el impacto entre sus seguidores es mayor.

El cantante cubano escogió para su habitual pasarela personal un outfit al más puro estilo del diseñador y socialite alemán Karl Otto Lagerfeld.

“El Divo homenajeando a Karl Lagerfeld en su caminado de hoy”, se lee en la descripción al post que Eduardo Antonio publicó en Instagram mostrando su estilazo de infarto.

El look lo conformaba un conjunto de camisa y pantalón a rayas bastante holgado que le daban ese aire fresco y veraniego del que gusta presumir el artista en cada etapa estival.

Para completar el atuendo un pañuelo alrededor del cuello, unos lentes de sol y un bolso de la marca Karl Lagerfeld.

El Divo acostumbra complacer a sus fanáticos con estos caminados en los que no solo muestra su buen gusto cuando se trata de ropa y accesorios, sino también su inconfundible personalidad.

Ya sea que opte por un look vaquero muy mexicano o por un conjunto playero ideal para pasar un día junto al mar, no hay día que no se gane los elogios y piropos de sus seguidores en redes sociales.