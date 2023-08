Yuli Gurriel recibe finalmente su segundo anillo de Serie Mundial

Tarde, pero seguro. El cubano Yuli Gurriel recibió finalmente el anillo que lo acredita como campeón de la Serie Mundial de 2002 en una breve ceremonia que tuvo lugar antes del comienzo del segundo choque entre Marlins de Miami, su actual equipo, y Astros de Houston, con los que consiguió el campeonato del año pasado.

El espirituano fue abrazado afectuosamente por los estelares José Altuve, Alex Bregman, Martín Maldonado y Justin Verlander, quienes estuvieron junto a él en la conquista del título, así como por su compatriota Yordan Álvarez -que definió con un cuadrangular el último juego contra Filadelfia- y el manager Dusty Baker.

En declaraciones citadas por El Nuevo Herald, el veterano mentor dijo que Gurriel "aporta profesionalidad, buena actitud, una conducta muy coherente’’ y celebró que "nunca le he visto tirar un casco ni un bate ni nada parecido. Eso es importante para que los jóvenes lo emulen".

Por su parte, Yordan lo definió como "un personaje", y añadió que "podías ver cómo todo el mundo se relacionaba con él".

En los Astros, el inicialista de 39 años jugó siete campañas, conquistó par de Series Mundiales, una placa de champion bate y un Guante de Oro.

Una vez que los Astros optaron por no renovar su contrato, se fue a Miami con un contrato de Ligas Menores y ha aceptado el status de suplente, primero de Garrett Cooper y luego de Josh Bell.

“Es bien difícil no jugar todos los días’’, aseguró Gurriel al respecto. "Primera vez que me pasa en mi carrera. No ha sido fácil, pero cada vez que salgo al terreno, lo hago con mucha más fuerza, con mucho más deseo de tratar de aprovechar el momento y ayudar al equipo".

Este año ha intervenido en 77 juegos con average de .263 y OPS de .699.