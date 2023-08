El Yonki le canta a "La Moda" con estreno de temazo: "Gucci-Givenchy-Prada"

Los amantes de "La Moda" en Miami y en el mundo, ahora tienen su canción. La estrenó El Yonki este miércoles en su canal de YouTube y acumula visualizaciones rápidamente.

"Yo quiero Gucci, Givenchy, Prada, porque sino no hay nada. Quiero Ferragamo, quiero Balenciaga, pa' que conmigo no te hagas. Yo quiero Dolce, quiero Moschino, porque yo no me visto de los chinos", dice el estribillo.

Los seguidores del artista le han dejado numerosos mensajes en la plataforma de audiovisuales, donde le auguran éxitos con este temazo que tiene una sonoridad muy especial.

El Yonki anunció desde la semana pasada que "La Moda" estaba próxima a salir. El martes, unas horas antes del estreno, comentó a sus fanáticos que esto es "lo que la calle pidió".

El videoclip viene caliente, con provocadoras imágenes, pero muestra al artista centrado en lo suyo, en su música, en sus conciertos y en complacer a su audiencia sin renunciar a los placeres que disfruta, ni dejarse llevar por los excesos.

Este 9 de agosto El Yonki actúo por primera vez en el Amsterdam Night Club Hallandale de Florida. Cantó el sencillo "La Moda" y filmó allí mismo el videoclip que acaba de ver la luz.

El artista está sonando duro en las plataformas online de la música y en las redes sociales. Su tema "Southwezzzt", grabado junto a El Taiger, superó recientemente los cinco millones de visualizaciones en YouTube.