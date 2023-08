Imaray Ulloa llora la muerte de su perrita: "Te voy a extrañar toda mi vida"

Imaray Ulloa compartió con sus seguidores en redes la triste noticia de la muerte de su perrita Luna.

Junto a varias fotos donde se le ve junto a su mascota, Imaray se despidió públicamente del animalito.

"Mi Lunita, mi perrita obediente y cariñosa, siete años ella y yo juntas a puro amor. Y si existe una palabra más fuerte que el amor esa la teníamos ella y yo", escribió hace unas horas en su emotiva publicación.

"Desde ayer mi corazoncito duele! Te voy a extrañar toda mi vida. Lunita de mami", cerró su mensaje este miércoles, al que le siguieron las palabras de apoyo y cariño de sus seguidores.

"Entiendo perfectamente tu dolor. El lunes perdí a mi perrita de 11 años. Me duele tanto mi corazón que no supero su partida. EPD tu angelito"; "A mí se me murió mi gatito compañero de vida 13 años juntos, se extrañan a cada instante"; "Tienes el corazón tan grande que yo sabía que le dedicarías unas palabras, lo siento mucho "; "Cuánto lo siento!! Cómo se aman! Te mando un abrazo"; "Que descanse en paz Lunita"; "Comparto tu dolor, es muy profundo perder a su compañera de cuatro patas, es un miembro más de la familia y recordando cada unos de los momentos vividos junto a ellos", son algunos de los más de 500 mensajes que le dejaron sus followers en comentarios.

En las stories, Imaray Ulloa compartió otra foto con su perrita y se confesó con "el corazón triste".

Imaray Ulloa, triste por la muerte de su perrita / Instagram stories

Unos días antes de este post, también a través de la sección de contenido efímero de la red, Imaray Ulloa desmintió los rumores de crisis con su pareja Fabián Fontaine con una foto en la que posaban sonrientes a su regreso de una semana de vacaciones en la playa.