Estados Unidos podría retomar visas de cinco años para cubanos

El gobierno de Estados Unidos podría retomar el otorgamiento de visas de cinco años para los ciudadanos cubanos, que fueron suspendidas en 2019.

Según reveló América Noticias, tres fuentes del gobierno revelaron que la administración Biden prevé anunciar a finales de mes el reinicio de los visados B2, aunque no se contempla que se retomen las entrevistas consulares en La Habana.

Las visas categoría B2 permiten entrar en Estados Unidos con fines de turismo, ocio o para visitar a amigos y familiares.

Quienes la obtengan pueden participar en actos benéficos, recibir tratamiento médico, pasar las vacaciones, visitar a amigos y a familiares, participar en evento deportivos o musicales sin recibir pagos e inscribirse en cursos de aprendizaje como pasatiempo.

La noticia sale a la luz un día después de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), a través de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), anunciara la reapertura de una oficina de campo internacional en la capital cubana.

"Esta administración está tomando medidas para reducir las entradas ilegales, negar recursos a las despiadadas organizaciones de contrabando y simplificar el acceso a vías legales, seguras y ordenadas para quienes buscan ayuda humanitaria. La reapertura de la oficina de campo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos en La Habana nos ayuda a hacer precisamente eso", dijo el Secretario de Seguridad Nacional, Alejandro N. Mayorkas.

Esta semana, el ex-congresista federal Joe García comentó que esperaba cambios pronto en el tema de las visas de cinco años, lo cual en su opinión facilita que la embajada de Estados Unidos realice su proceso y quitaría el peso que existe actualmente, ya que los cubanos no pueden viajar a Estados Unidos como hacían años atrás.

"Había muchos que la tenían y la usaban para entrar y salir, hoy esa visa es difícil de obtener o no se puede obtener particularmente desde la embajada norteamericana, y lo que hace más difícil que todas las personas tengan que elegir: 'o me quedo o me voy, o espero mucho tiempo, porque fue un viaje y vuelvo, o me quedo. Digo, mira, la situación en Cuba es muy difícil, mi futuro está fuera del país porque puedo salir hoy, pero puede ser que mañana no pueda salir...'", detalló.

García precisó que muchos dentro de la sociedad civil cubana, incluidos los emprendedores dueños de mipymes, así como personas que viven en el extranjero, han pedido que se retomen estos visados.

"Creo que esto es una gran ayuda y vimos la gran ventaja que hizo que la gente dijera: 'Puedo entrar y salir en condiciones, puedo usar eso como un vehículo en mi vida para mejorar el estado de mi familia y en particular para indicar recursos a mi empresa en Cuba'", dijo.