Tekashi 6ix9ine en el Santa María Music Fest: Lenier "está acá pero por razones no puede cantar"

Tekashi 6ix9ine, uno de los artistas internacionales más esperados en el Santa María Music Fest, dedicó unas palabras de respeto y reconocimiento a Lenier Mesa.

Desde la tarima del evento, poco después de que se conociera que Lenier estaba en Cuba, el polémico rapero neoyorkino pidió una "bulla para Lenier".

"Yo amo a ese cubano con la* alma mía. Él está acá, pero por razones no puede cantar", dijo.

"Pero el éxito del mundo entero, en el mundo latino te lo juro por mi vida que ese cubanito que nació en ese país hermoso es la razón por muchos artistas teniendo éxito y por él estoy aquí Cuba ", añadió Tekashi en su limitado español ante los asistentes al Santa María Music Fest.

En un intercambio de mensajes con Alexander Otaola este sábado -que el presentador ha sacado a la luz- Lenier le había dicho que no cantaría en el festival y que sus motivos para estar en la isla eran personales.

"Vine por un día, aproveché venir con 69 a ver aquí a mi abuelo que me le dio una cosa en la cara, pero me voy mañana. Yo no voy a ningún festival a nada, ni le pedí permiso a nadie, vine y ya y me dejaron entrar", se lee en las capturas.

La llegada de Lenier Mesa a Cuba ha desatado una ola de reacciones en redes sociales, donde muchos le reprochan que haya ido a la isla pese a haber dicho en ocasiones anteriores que estaba impedido de hacerlo.

No pocos han rescatado, además, sus declaraciones en abril pasado, durante la premiere de su tema con La Diosa, "Cuba primero", cuando dijo que no iría a cantar a Cuba con el rapero.

"Yo voy a ir a Cuba cuando el pueblo que me vaya a ver a a mí a mi concierto, tenga para después cuando regrese a su casa, después de mi concierto, tenga el refrigerador lleno de comida, tenga su carrito para poder ir a mi concierto, y estén bien, en ese momento yo voy a ir a Cuba", aseguró en su entrevista concedida a Cuba en Miami.

De momento, Lenier Mesa no se ha pronunciado públicamente sobre toda la polémica y cuestionamientos que su visita a Cuba ha desatado.

Imágenes compartida en redes muestran algunos de los temas de Lenier que 6ix9ine cantó en su primer concierto en Cuba: "Cómo te pago", o "Bori", entre ellos.