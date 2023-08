Charly & Johayron y Tito El Bambino cantando "Un montón de estrellas" de Polo Montañez

Siguen saliendo imágenes del Santa María Music Fest y reacciones en redes sociales al polémico evento, que incluyó a Charly & Johayron dentro de la lista de artistas cubanos invitados.

Tras haber cantado el sábado pasado, cuando llegaron al escenario subidos sobre el techo de un autobús, los reguetoneros cubanos mostraron parte de su actuación y de su encuentro con Tekashi 6ix9ine y Tito El Bambino, con quien compartieron también un momento musical tras bambalinas.

En un corto vídeo subido a su cuenta en Instagram se les ve cantando el estribillo de "Un montón de estrellas", del fallecido cantante cubano Polo Montañez, acompañados de músicos y con Johayron tocando las claves.

"Todo fue así, todo es por ustedes", dijeron al compartir el corto vídeo con sus seguidores, a los que animaron a acudir este miércoles al Bar 2.45, propiedad de Javier Sotomayor.

"Gracias. Gracias todo, un súper espectáculo bello"; "Todo súper, son los mejores me encantan"; "A lo Polo"; "Qué rico en Cuba bella"; "Energía positiva siempre", celebraron algunos fans.

Otros, en cambio, se mostraron muy críticos con que hubieran participado del festival y le reprocharon con comentarios a su post.

"Ustedes son cómplices de una dictadura"; "Mira, la chivatería junta en concierto, cuando se dice que la mosca va siempre a la mierda"; "Quédense en Cuba con el comunismo....es lo que son ... comunistas !!", "Chivas", le dijeron.

Dos días después de haber concluido, el festival sigue generando polémica y críticas.

En particular, la visita de Lenier Mesa a la isla ha motivado un aluvión de reproches y hasta el comunicado del alcalde de Hialeah, quien informó que no contarían con él para ningún evento de la ciudad.

Pese a que Lenier aseguró que no había ido al festival ni había tenido nada que ver en ello, seguidores, activistas y colegas del mundo artístico le echan en cara falta de coherencia y de compromiso con los cubanos que padecen en la isla.

“En la vida lo más lindo es ser consecuentes. Si yo soy Patria y Vida, soy Patria y Vida, y si no, bueno pues no lo soy, pero no alardeo de ello. También hay que atenerse a las consecuencias de lo que pueda ocurrir”, le dijo Susana Pérez en un vídeo grabado mientras entrenaba en el gimnasio.

También Maykel Osorbo, desde la prisión donde permanece injustamente encarcelado desde hace dos años, y donde el domingo pasado cumplió sus 40 años, cuestionó a Lenier con un duro mensaje.

"Yo no creo correcto, Lenier, brother, que tú vengas aquí a nuestro país después de hacer varios temas contestatarios y no tengas el corazón para decir libertad para los presos políticos y los 11 millones de cubanos”, le dijo en un audio dado a conocer por el programa Miami Talk de Cántalo TV.