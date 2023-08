Eduardo Antonio: "No todas las cubanas son prostitutas o jineteras, hay damas"

A Eduardo Antonio le disgustan y mucho los comentarios que de una forma u otra denigran a su país y sobre todo a los cubanos.

El Divo de Cuba compartió en Instagram un fragmento de una entrevista que ofreció a "The Sasha View" en la que deja claro algunos de sus puntos de vista.

“No todas las cubanas son prostitutas o jineteras, hay damas”, aseveró el cantante a su entrevistadora.

“A mí me molestaba mucho que dijeran que Cuba era un país muerto de hambre, son cosas que a mí me han dolido en la vida, por eso he sido tan como soy”, confesó el artista.

Este fin de semana Eduardo Antonio tuvo la oportunidad de mostrar en el escenario su amor por Cuba al representar a su país en el Carnaval Carolina, el evento más grande de los hispanos en Estados Unidos.

Desde la tarima lanzó un grito de “Viva Cuba libre” haciendo visible su reclamo y el de muchos cubanos en el exilio.