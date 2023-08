Conmoción en Sancti Spíritus por repentina muerte de profesor cubano

La repentina muerte de un profesor cubano ha conmocionado a la comunidad de Sancti Spíritus, especialmente a los estudiantes que lo tuvieron como maestro.

Ramón Companioni, profesor de historia, habría fallecido a causa de una trombosis luego de una operación de rótula en una de sus rodillas, según revelaron allegados suyos en redes sociales, aunque no ha habido confirmación oficial del hecho.

"Triste noticia, excelente profesor, gracias por tanta paciencia con tus alumnos", expresó un conocido.

Captura de Facebook / Daniel Alejandro Zubiaurrez González

"Cómo no recordarte si fuiste mi mejor profesor", dijo una exalumna.

Captura de Facebook / Daniela Reyes Quiñones

Cientos de personas, principalmente otrora estudiantes del maestro, lamentaron la noticia y no hallaron consuelo para semejante pérdida.

"Fue un maestro de maestros, y lo fue de mi generación y de la de mi primogénito. Ramón brillante educador, amigo, excelente ser humano, creo que todos todos los alumnos que tuvo lo quieren y hemos sentido su partida", comentó una amiga.

"Buen profesor, padre, hermano, vecino, no había un día que no me viera pasar por su casa que no me saludara, mis condolencias a sus familiares que son mis vecinos", refirió otra persona.

A inicios de este mes una profesora cubana de la provincia Granma falleció a causa de un fatídico accidente durante un salto en paracaídas.

Miladis Ríos Góngora era profesora de la Universidad de Granma y falleció practicando el deporte de paracaidismo, una de sus actividades predilectas.

También en fechas recientes los cubanos lamentaron la muerte de un estudiante de Cultura Física de la Universidad de Oriente.

Danger Maceo Leoncio, de 22 años, estudiante de segundo año de la Licenciatura en Cultura Física, falleció a causa de complicaciones postoperatorias.