Fábrica rusa de camiones Ural demanda por cifra millonaria al gobierno cubano

El complejo automotriz "Ural" en Miass (región de Cheliábinsk) presentó una demanda contra dos compañías cubanas y la corporación estatal rusa "Vnesheconombank" ("VEB.RF") por un total de 23,4 millones de euros, luego de que la isla incumpliera los pagos de un acuerdo suscrito en 2018.

El proceso judicial comenzará en un tribunal de Moscú a mediados de septiembre e involucra a la Empresa Estatal Cubana Importadora y Exportadora de Productos Técnicos 'Tecnoimport' (Cuba), al Banco Internacional del Comercio S.A. (BICSA, Cuba), y a la corporación estatal rusa 'VEB.RF'.

Según la demanda, la planta de automóviles Ural prevé recuperar 22 millones de euros en pérdidas y 1,4 millones de euros en intereses por el uso de fondos ajenos.

Explica que en el marco de la cooperación internacional entre los dos países, la planta de Miass participó en un proyecto conjunto mediante el cual se acordó que esta proporcionaría kits de piezas y componentes, a partir de los cuales los cubanos llevarían a cabo el ensamblaje de los camiones "Ural NEXT 4320" en la isla caribeña.

Para esto se asignó un área especial en la planta, donde los ingenieros capacitaron a los socios cubanos en el montaje de los vehículos, detalla la demanda.

También se elaboró un video instructivo para el lado cubano.

Los suministros se llevaron a cabo en 2018, cuando la planta pertenecía al grupo "GAZ" y se envió a la isla conjuntos de piezas para 120 vehículos "GAZ" y 500 camiones "Ural", precisa la información.

"Nunca se habló de caridad", aclara la empresa, según la cual los funcionarios del régimen alegaron que no pagaban porque los camiones no funcionaban.

"Sin embargo, los pagos por la producción nunca llegaron. Cada vez, el lado cubano encontraba razones para no pagar. Explicaban que los automóviles no funcionaban, que no podían ensamblarlos. Pero en las fotos del desfile militar se podía ver que los vehículos estaban en movimiento y se utilizaban activamente", explicó una fuente al medio URA.RU.

Agregó que la demanda también incluye a la coorporación estatal rusa, pues el acuerdo de cooperación se llevó a cabo con la participación de organismos gubernamentales de ambas partes.

Justo en enero pasado las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) exhibieron al menos dos camiones tácticos modernos 6x6 Ural de la serie 4320, durante la recreación de la Caravana de la Libertad, que recordaba la llegada de Fidel Castro al poder en 1959.

"No se tienen registros sobre la cantidad y fecha de recepción de los nuevos Ural 4320", dijo el portal digital especializado Infodefensa.

Ese medio también destacó la presencia de camiones tácticos 4x4 Sinotruck Howo serie ZZ2167M4327A, de procedencia china y de los cuales hasta ese momento no se conocía su existencia en Cuba.

"El parque de camiones tácticos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en su mayoría, es muy antiguo", destacó la publicación, que recordó además los vehículos de origen soviético existentes en el país.