Yomil estrena "Crazy Bebé" y La Damosky le manda 'recadito'

Luego de varios días de espera y ardientes adelantos que subían las expectativas, Yomil estrenó "Crazy bebé", el primer tema de su nuevo disco de trap F5.

Junto a un candente videoclip, Yomil aterrizó con el tema que no se limita en la explicitud de su letra.

"Mamita tus gemidos son mis mejores ringtones. Disponible ya por mi canal 'Crazy bebé' dedícaselo a tu pieza favorita", avisó a sus seguidores junto a un fragmento del videoclip.

"Mi gente aquí les dejo como regalo el primer sencillo del álbum F5 llamado "Crazy bebé” un temazo de trap como los que antes acostumbramos hacer y tratando rescatar un movimiento que hace tanta falta en Cuba como la música trap. Les prometo que no los voy a defraudar en este nuevo álbum, después de mucho tiempo no me sentía tan motivado con todas las cosas buenas que están por llegar y espero de ustedes una vez el apoyo, y saben que siempre estaré agradecido por tanto amo y cariño" comentó al videoclip en Youtube.

"De parte del favorito de tu jeva, lo más duro de cuba. F5 vamos por más", añadió en el tablón de comentarios de la plataforma.

Las reacciones no se hicieron esperar, una de ellas de La Damosky que desde los adelantos no ha dejado de comentarle y que tras el estreno se animó a dedicarle un ardiente post junto a un video en el que suena de fondo la canción.

"Crazzy #bebesosky y si hacemos un only. Encanta esta canción Yomil", comentó al video en el que presume de destreza para mover la lengua.

"Dura", le respondió Yomil.

Intercambio de mensajes de Yomil y La Damosky / Instagram La Damosky

En sus stories, donde ha comenzado a compartir reacciones de sus fans al estreno, el reguetonero compartió el vídeo de La Damosky con la frase "No puedo contigo".

Yomil reacciona al vídeo de La Damosky bailando "Crazy bebé"

Su público, por otra parte, no ha podido dar mejor acogida al nuevo tema de trap de Yomil, no solo con sus reproducciones al videoclip en Youtube, donde ya rebasa las 13 mil visualizaciones a doce horas de estrenado, sino con cientos de comentarios.

"El renacer de una leyenda, Todos esperábamos que llegara ese día de volver a ser el Yomil de antes más fuerte que ayer, éxito, humildad y talento"; "Bafff, días esperando esto y valió la pena, qué duro mano. Esto se va poncha’o to’ el día en Miami Beach"; "Haz mas temas como este ,el trap te queda super bien"; "Marcando la diferencia como estás acostumbrado, súper duro"; "Mis felicitaciones hermanito, ya se está viendo el fruto de tu enfoque"; "Qué duro maestro, las barras picantes"; "Se soltó la bestia ahora coge champion", son algunos de los muchos mensajes que celebran el estreno.