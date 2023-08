Eva Mendes enseña un rasgo distintivo de las cubanas

Eva Mendes es de las que disfruta presumir en sus redes sociales de esa cubanía que le corre por las venas y que heredó de sus padres cubanos.

En esta oportunidad compartió un divertido video en su Instagram en el que enseña un rasgo muy particular que a su juicio caracteriza a una cubana.

“Oye mira si tú no lavas los platos tú no eres cubana. Si tú entras en tu cocina y no está limpia, no eres cubana”, dijo muy convencida hablando en un perfecto español y con gestos y exclamaciones que hablan por sí solos de sus raíces.

“¡Coño que no lo eres, que no lo es! ¡Oye ya me tienes...!”, son las exclamaciones con las que termina este divertido momento de la actriz estadounidense.

No es la primera vez que Eva Mendes saca a relucir lo mucho que hay en su vida del país natal de sus padres. En una oportunidad hasta imitó cómo es una mamá cubana, claro está tomando de ejemplo a la suya.

La artista está orgullosa de sentirse cubana, disfruta vestirse con los vestuarios típicos de la isla y hasta tomar el café bien fuerte.