Padre se queja del precio de útiles escolares en Cuba: hasta 8 mil pesos por una mochila

Un padre cubano se quejó de los altos precios de los útiles escolares en Cuba que convierten el regreso a clases en un dolor de cabeza para cualquier familia.

Reinier David Sabater Rodríguez compartió en Facebook la lista de sus posibles gastos para el inicio de curso donde, por ejemplo, una mochila puede llegar a costar 10 mil pesos.

“Comienzo del curso escolar 2023-2024. Mochila-6500 a 8000cup. Zapatos 5000 a 10000 cup. Medias 350 a 500 por 5 pares mínimo hasta 2500. Material escolar 2000 a 3000”, enlistó este padre en un post.

Asimismo, Sabater Rodríguez aseguró que su lista excluye otros gastos como “los extras de hembra: licritas, bobitos, felpitas, y bla bla bla; varones camisetas y etc.”

Caption

Además de “lo que hay q aportar para el aula, comprar algún libro e imprimir cuadernos porque no hay y así seguimos”.

Este padre clama por alguien que le ponga el cascabel al gato de los excesivos gastos.

“Gracias, gracias, gracias, esta Cuba sí que avanza, pero nos duele a nosotros no a ningún **** de ellos”, concluye este angustiado padre, en clara alusión a los dirigentes cubanos.

El post de este cubano ha desatado cientos de reacciones de padres y madres que están en su misma situación.

“El inicio del curso escolar actualmente es un lujo, es una triste realidad que estamos atravesando pero los únicos perjudicados son los niños y nosotros los padres, que nos toca hacer y sacar de donde no hay para que tengan los útiles escolares”, opinó otro padre.

“Realmente la situación esta fuertísima y duele bastante a todo el personal que estamos involucrado en el Sector de Educación. Pero si hay algo que quisiera me dijeran y con elementos de juicio. ¿En qué Cuba avanza?”, ironizó otro cubano.

Otros explican que estos gastos todavía son más complicados de afrontar en otros niveles de educación como el preuniversitario.

“Todo eso para niños, pero imagínate el precio de todo eso para un universitario y un doce grado, el precio de un par de zapatos de ese tamaño es un infarto y las medias largas de pre para una jovencita 800, sin contar el dinero del transporte y alimentación”, argumenta una madre cubana.

Recientemente, trascendió el caso de la madre cubana Leidy González quien vendió su pelo para comprar la mochila, el merendero y los zapatos que sus hijos necesitan para el próximo curso escolar.

“Trabajo como una mula y nada, no me da, pues cuando pienso reunir para eso se me acaba el arroz o el pollo o el componente divino. Necesito me digan cómo se puede vender, más o menos lo tengo por la cintura y tengo bastante”, comentó esta madre en una publicación del popular grupo de Facebook.

En los comentarios a la publicación, otras madres se solidarizaron con González y señalaron los esfuerzos que tienen que hacer las cubanas para mantener a sus hijos en medio de la crisis que padece la isla.