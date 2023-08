Aumenta entre los estadounidenses la percepción de Miami como ciudad segura

La percepción de los estadounidenses sobre Miami como ciudad segura ha ido escalando desde 1990: según una encuesta realizada por Gallup este verano, el 59 por ciento de los nacionales tiene una opinión positiva sobre la seguridad de la ciudad, en contraste con el 17 por ciento de tres décadas atrás.

Los participantes de la encuesta debían responder a la siguiente cuestión: "Piensa en algunas ciudades grandes, tanto las que has visitado como las que no, por lo que sabes y has leído, ¿consideras que cada una de las siguientes ciudades es segura para vivir o visitar, o no?".

De las 16 ciudades examinadas, las primeras posiciones en cuanto a percepción positiva las ocuparon Dallas (74%), Boston (72%) y Seattle (63%), a las que siguieron Las Vegas (61%) y Miami (59%). Bastante por detrás quedaron Atlanta (54%), San Francisco y Washington D.C. (ambos con 52%), entre otras.

Los últimos lugares, entretanto, los ocuparon Los Ángeles (41%), Chicago (27%) y Detroit (26%).

La tendencia positiva de Miami en este aspecto ha venido consolidándose progresivamente. Desde 2006, cuando ya el 38 por ciento de los encuestados daban una opinión positiva, escaló 21 puntos de confianza en el ranking de la confianza de los ciudadanos, justo el camino contrario al de Chicago, que desde 2006 descendió 20 puntos.

Según la empresa de estadísticas, "las opiniones sobre la seguridad de las ciudades […] reflejan tendencias recientes en las estadísticas de criminalidad. Situaciones públicas de alto perfil, como el asesinato de George Floyd en Minneapolis en 2020, la creación de la zona autónoma en Seattle (en alusión a zonas donde se prohibió la presencia policial) y un fuerte enfoque en la violencia armada en Chicago, probablemente hayan afectado la visión del crimen en esas ciudades".

Por otra parte, también la posición política de los encuestados incide en su visión de la seguridad. Para la mayoría de los demócratas, todas las ciudades de la muestra menos Chicago y Detroit, "son lugares seguros para vivir o visitar", mientras que una mayoría de los republicanos solo percibe como seguras Las Vegas (53%), Miami (58%), Dallas (75%), Boston (61%) y Houston (51%).