Gente de Zona estrena "Feliz" y Alexander y Randy protagonizan videoclip con sus parejas

Gente de Zona está de estreno con un tema con muchas buenas vibras, “Feliz”, una canción que resume el buen momento que los integrantes del popular dúo cubano están viviendo en lo personal y profesional, pero que también envía un contundente mensaje a esos que viven para las redes sociales.

Este lanzamiento musical llegó con otro plus, un videoclip que Alexander Delgado y Randy Malcom protagonizaron junto a sus parejas Mily Alemán y Annaby Pozo.

El video comienza con ambas parejas llegando a una casa en Villa Tartaruga, Punta Cana, un destino ideal para vacacionar, y en las imágenes los cuatro aparecen divirtiéndose al máximo rodeados de amigos y familiares.

“Me levanté feliz (¿cómo?), feliz (¡vamo’!), feliz / Y si preguntan por mí (¡ehh!), por mí (Booh, booh) / Diles que yo no hablo mal de nadie (Ay no, no, no) / Y que la vida la vivo y a mi aire (¿cómo?) / Como Bob Marley”, dice el estribillo de este tema super movido.

En la letra de la canción los artistas se aseguraron de dejar claro que la vida no es como la pintan en las redes: “Señores vivan su vida que a mí me va bien por suerte / Y ahora to’ el mundo es rico en Instagram / Y hay muchos que no tienen ni pa’l pan ¡qué mal! / La vida no es una sesión de foto (se están volviendo locos) / No hay filtros pa’ los corazones rotos / Las redes sociales los está volviendo locos”.

Sin más dilación, aquí te dejamos con este estreno de Gente de Zona. ¡A disfrutar!