Gloria Estefan está de cumpleaños

Foto © Flickr / Chairman of the Joint Chiefs of Staff

En un día como hoy, la comunidad cubano-americana de Miami tiene un motivo especial para celebrar. Gloria Estefan, una de las artistas más queridas y respetadas de nuestra comunidad, celebra su 66º cumpleaños. Su historia, que comenzó en La Habana y encontró su hogar en Miami, es un testimonio de resiliencia, talento y amor por sus raíces.

Nacida Gloria María Milagrosa Fajardo García en La Habana, Cuba, el 1 de septiembre de 1957, la vida de Gloria cambió para siempre cuando su familia huyó de la revolución cubana. Se establecieron en Miami, una ciudad que se convertiría en el crisol de su identidad cubano-americana. Su padre, José Fajardo, participó en la fallida invasión de Bahía de Cochinos, un evento que marcó profundamente a la familia y a la comunidad cubana en Estados Unidos.

Gloria comenzó su carrera musical en Miami, donde se unió a la Miami Sound Machine, una banda que estaba liderada por Emilio Estefan, quien más tarde se convertiría en su esposo. Juntos, crearon un sonido que fusionaba ritmos cubanos con pop y dance, conquistando no solo a la comunidad latina sino también al mercado anglosajón con éxitos como "Conga" y "Rhythm Is Gonna Get You".

Con una carrera que abarca más de cuatro décadas, Gloria Estefan ha vendido más de 100 millones de discos y ha recibido numerosos premios, incluidos tres Grammys y cuatro Latin Grammys. Pero más allá de los números, su música ha servido como un puente entre diferentes culturas y ha dado voz a la experiencia cubano-americana.

Gloria y Emilio Estefan no solo han dejado una huella en el mundo de la música; también han sido figuras prominentes en la comunidad filantrópica, contribuyendo a diversas causas y sirviendo como modelos a seguir para las nuevas generaciones de cubano-americanos.

Hoy, mientras celebramos el 66º cumpleaños de Gloria Estefan, recordamos no solo su música sino también su impacto duradero en nuestra comunidad y en el mundo. Es un día para celebrar una vida llena de logros, y para decir, desde el corazón de la comunidad cubano-americana de Miami, "¡Feliz cumpleaños, Gloria!"