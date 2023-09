Buscan a niña de 12 años desaparecida desde el sábado en Miami

La policía de Miami pidió ayuda para localizar a Jade Sotelo, de 12 años, que desapareció desde ayer en la zona de la Pequeña Habana.

Sotelo mide 1,63 m, pesa 200 libras y fue vista por última vez vistiendo una camiseta amarilla y pantalones azules, precisó en Twitter la policía.

Las autoridades piden a quien tenga información sobre su paradero llamar al al 305-603-6300 o 305-579-6111.

Recientemente también trascendió el caso de Jackie Fuentes, una adolescente de 17 años de origen cubano residente en Kendall, en Miami-Dade, que se encuentra en paradero desconocido desde la noche del jueves 24 de agosto.

La familia de la menor -que pide ayuda de la comunidad para intentar saber de ella cuanto antes- contó que Jackie se fue a dormir y que a la mañana del día siguiente la madre ya no la encontró en su habitación.

“Yo creo que alguien la tiene retenida”, contó la madre, Yaquelin Aguiar, quien precisó que la joven en el momento de su desaparición vestía un pantalón marrón de hombre y un pullover negro, unas sandalias de cuero negro bajitas y llevaba una cartera estilo hippie.

“No me parece que se haya llevado muda de ropa. No creo que se haya ido con idea de no regresar. No se llevó identificación ni dinero, solo se llevó un teléfono que no tenía minutos. Yo le puse saldo, pero el teléfono sonó y sonó durante dos días hasta que aparentemente se quedó sin batería”, explicó la madre.