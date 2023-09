Padre cubano lleva a su hija por primera vez a la escuela: “No aprenderá doctrinas”

Un padre aseguró que su hija crecerá libre de adoctrinamientos, aunque en eso le vaya la vida, el día que su niña empieza la escuela en Cuba.

“¡El tiempo! ¡Implacable! Un día muy feliz. Mi hija comienza a volar. Día alegre con matices de tristeza... inevitablemente me veo allí... a mamá y papá llevándome del brazo”, comenzó con nostalgia su post en Facebook el abogado cubano Manuel Viera.

Pero su discurso pronto se convirtió en un pedido de que su hija no tenga que pasar por el mismo proceso de adoctrinamiento a que fue sometido en las escuelas del régimen cubano.

“Hoy Brenda inicia su historia y pido a Dios que todo sea diferente.... y que si no cambia no tengamos que llegar a pioneros en este infierno. ¡Mi hija no aprenderá doctrinas y conceptos ideológicos como su padre... mi hija crecerá libre de decidir el rumbo que dará a su vida aquí o en la Antártida...... aunque en ello me vaya la vida!”, aseguró.

Facebook / Manuel Viera Porelcambio

Este lunes, el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez celebró el inicio del curso escolar en Cuba, cuando muchos padres han tenido que pagar precios astronómicos por útiles escolares, uniformes y no pueden proveer a sus hijos de una alimentación digna.

“El día feliz ya llegó. Vuelta a las aulas, a las clases, a los amigos, a la certeza de que valen todos los esfuerzos y sacrificios para ver el futuro llenándose de luz. Felicidades, Cuba, porque, cueste lo que cueste, todas tus escuelas siguen abiertas”, escribió el gobernante en Twitter a propósito de la inauguración del curso.

Díaz-Canel asistió este lunes al acto inaugural en la Primaria Manuel Martínez Prieto, en el municipio de Marianao, en una escuela arreglada y pintada cuando hay muchas en paupérrimas condiciones.

Decenas de internautas criticaron la alusión de Díaz-Canel al “sacrificio” mencionado cuando en el país se siguen construyendo más hoteles que escuelas y hospitales y los padres no tienen cómo costear el precio de los insumos que necesitan sus hijos pero tampoco los alimentos.

Muchos aseguraron que los niños no eran felices en un país donde a veces no tienen qué desayunar y acuden a la escuela a ser adoctrinados.