Madre de dos hijos detenida por ocupar una vivienda en La Habana

Una madre cubana fue detenida por la policía este sábado por ocupar ilegalmente una vivienda deshabitada en La Habana.

Según la denuncia enviada al periodista Alberto Arego, Esmary Despaigne, de 25 años, madre de dos hijos, estuvo aproximadamente 10 días viviendo en una casa abandonada cuando la policía la sacó con chantajes y la llevó detenida a la estación.

"Viví 10 días porque me colé el 21 de agosto y me hicieron salir ayer (sábado). Yo aún estando detenida en la cuarta con dos menores de edad en la casa con una persona mayor sin comunicación, sin agua, sin comida, sin saber nada de mis hijos hasta las 10 de la noche que me soltaron. Tuve que pagar una fianza de 2,000 pesos, un salario en Cuba, pero después de 10 días ahí aparece la propiedad. Ya no aguanto más", denunció la joven.

Según afirmó a Arego, en la vivienda hacía tres años que no residía nadie pero cuando llegó, limpió y acomodó la casa, apareció la propiedad del domicilio.

La mujer, que vive en Calzada del Cerro 1659 entre La Rosa y Piñera, apartamento 3, dijo que ninguna autoridad local le da respuesta a una petición de terreno que hizo en 2018 y no tiene dónde vivir.

"Llevo años en estos y cuando logro colarme en una casa abandonada, al cabo de los 10 días de vivir ahí me llaman de la policía sin una citación pero bueno, yo fui y me dejaron detenida desde las 10:00 a.m. hasta las 11 de la noche", expuso.

La presunta sobrina de la propietaria de la casa, Yolanda Agramonte Méndez, interpuso una denuncia por ocupación ilegal y refirió haber sido víctima de robo por la joven madre, algo que Despaigne negó.

"Desgraciadamente yo no tengo cómo emigrar ni cómo comprar una casa porque aquí todo es dinero pero lo que sí estoy segura es que yo así no me quedaré. Voy a luchar por mis hijos, solo le pido su apoyo nada más", repuso Esmary Despaigne.

La madre, habiendo desocupado ya la vivienda, y en la calle, pide hacer público su caso y denuncia el abuso de poder de la policía cubana.

Según expresó en los comentarios, está desesperada y no puede habitar otra casa vacía.