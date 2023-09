Joven muere ahogado tratando de rescatar a un familiar en playa de Guantánamo

Un joven cubano de 20 años murió ahogado el domingo último cuando intentaba rescatar a un familiar en una playa de Baracoa, en el norte de Guantánamo, según denuncias en plataformas digitales.

El trágico suceso ocurrió en la tarde de ese día, cuando un joven de Ceiba de Vertiente, en Maisí, se ahogó en una playa en el poblado de Barriguita, mientras trataba de salvar a su prima.

Captura de Facebook/Bariguá en mi corazón

En el lugar, donde se encontraban decenas de jóvenes según se ve en las imágenes posteadas, no había salvavidas ni autoridades para evitar cualquier incidente que pudiera poner en peligro la vida de los bañistas, como fue el caso.

Según una publicación en el grupo de Facebook Bariguá en mi corazón, el cuerpo del joven -cuyo nombre se desconoce- no fue hallado hasta el lunes, sobre las 10 de la mañana, mar afuera, tras la búsqueda de buzos.

El usuario Joelmis Núñez, quien hizo la publicación, refirió el testimonio de la muchacha que el joven intentó sacar del agua y que fue rescatada afortunadamente por otra persona.

“Según testimonios de la prima, se tiró a rescatarla a ella que se estaba ahogando y llegó muy agotado donde ella diciendo que ya no aguantaba más”, explicó Núñez.

“La prima comenzó a gritar y continuó pidiendo auxilio mientras lo sujetaba, ya el buscando la profundidad, cuando llegaba el otro ya cerca de 10 metros a su auxilio le dijo rápidamente que no podía seguir sujetándolo porque ella se ahogaría también”, añadió.

En ese momento, la joven “tuvo que soltarlo y el compañero rescatista la sacó ella diciéndole que se sujetara sin presionar para lograr sacarla. Tristemente fue su testimonio”, lamentó Núñez.

Comentarios en el post lanzaron fuertes críticas a la negligencia de las autoridades por no tener ubicados a salvavidas en el lugar ni señalizar con banderas para restringir la zona de baño. Una usuaria aseguró que incluso cuando hallaron el cuerpo no había policía ni ambulancias en el área.

Otra publicación del perfil “Libre del Comunismo” denunció que tras ocurrir los hechos se llamó a la policía y a los bomberos, pero nunca llegaron.

“Ahí vemos hasta dónde llega la falta de respeto y atención a los cubanos de a pie. Para salvar una vida no hacen caso, ahora si ahí se hubiera gritado ‘Abajo la dictadura’ aparecían policías, bomberos y hasta boinas negras”, denunció el perfil.

“Esto ocurrió en la localidad llamada Bariguita, un barrio del municipio de Baracoa. Un joven se ahogó tratando de salvar a la hermana (que) se ahoga y el mar se lo llevó, horas llamando a la mal llamada policía y bomberos y nunca llegaron”, afirmó la nota.

El post incluye un video de los momentos de desesperación vividos por familiares de la víctima tras es el incidente.

“Yo pedía auxilio y a mí nadie me lo dio”, exclama entre lágrimas la joven rescatada, y luego rectifica que solo el muchacho que la sacó respondió a sus pedidos de ayuda. “Hace una hora, y nadie ayudó”, dice otro joven.

La persona que graba el video señaló igualmente que, transcurrida casi una hora de los hechos, no ha llegado ninguna autoridad al lugar. “De esto hace unos 40 o 45 minutos. Aquí no ha llegado nadie, aquí no hay un salvavidas, aquí no hay nada y eso es una persona lo que hay en el agua”, denunció.

“Miren el dolor de la hermanita, de la familia aquí presente”, expresó, mientras dirigía la cámara hacia otra joven, que se queja y grita desconsolada: “¡Ayyyy, no sean tan hijo’ep… y manden a alguien!”.

“Más de una hora y media que pasó eso y aquí no ha venido nadie”, exclama la chica que estuvo a punto de ahogarse, en medio de los reclamos y las críticas de otros jóvenes, al parecer familiares y amigos de la víctima.

“Vean lo que vale la vida de un ser humano en Cuba”, añadió quien graba el video. “Aquí están los familiares, desesperados. Creo que los hechos lo dicen todo”.