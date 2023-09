Eduardo Antonio: "Ya estoy mucho mejor y pronto me voy a casa"

Eduardo Antonio sorprendió a sus seguidores con la buena noticia de que se encuentra "mucho mejor" y "pronto" saldrá del hospital.

A través de sus redes sociales, El Divo de Placetas volvió a agradecer todo el cariño que ha recibido desde que se supo que lo habían operado de urgencias por una diverticulitis.

"Gracias por cada una de sus oraciones, por cada uno de sus buenos deseos. Ya estoy mucho mejor y pronto me voy a casa", escribió hace unas horas en Instagram el querido cantante cubano.

Los mensajes de afecto y celebración por su mejoría no se hicieron esperar.

"Es bueno saber que ya estás mejor, Dios es grande, te queremos nuevamente en las plataformas haciendo música, suerte"; "Qué bueno Divo, te he puesto mucho en oración,t e he enviado mucha energía positiva ,y ya vas mejorando, me siento muy agradecida de Dios y de nuestra Virgen, cuídate mucho, muchas bendiciones"; "Dios es grande y está contigo siempre. Bendiciones"; "Qué alegría tengo Dios te siga cuidando besitos"; "Bravo. Regresa para los pasillos y las pasarelas que me tienes aburrido y sin contenido que comentar. Como extraño tus outfits y tu patica levantada al final del modelaje"; "Qué bueno, Dios es grande y escucha sus plegarias", se lee entre las reacciones a su publicación.

Con toda la actitud y deseos de poder estar disfrutando ya de su cabal recuperación y del calor de su público, El Divo se prepara para cuando deje el hospital.

"Domingo de peluquería desde el hospital. Poniéndome lindo para el día de la salida del hospital", comentó de una foto donde posa, con muy buen semblante, junto a Yuri Bravo quien está "a cargo de su imagen" y no ha dejado de arroparlo desde sus redes sociales con mensajes de apoyo y de deseos de pronta recuperación.

"Eduardo es una de esas personas bendecida por los dioses. Se desvive por ayudar y darte siempre un buen consejo es capaz de alegrarte el día, no conozco persona que ame más lo que hace que él. Su público es su todo. Gracias por un día llegar a mi vida y confiar en mi talento. Tienes que ponerte bien somos muchos los que como yo te queremos", dijo unos días antes, cuando El Divo se encontraba aún en terapia intensiva.

Este sábado el querido intérprete comunicó que ya se encontraba fuera de terapia intensiva; antes se había dejado ver caminando con mucha más soltura por el pasillo del hospital.