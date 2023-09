El Chacal recuerda canción que dedicó a su abuelo: "Mi tocayo Ramón"

El abuelo de El Chacal fue una de las personas más importantes en la vida del reguetonero, tras su fallecimiento quedan muchos recuerdos juntos y también una canción que el artista le escribiera.

En sus stories de Instagram El Chacal compartió un video que publicó el perfil Urbanflow Global Music en el que aparece cantando un fragmento de este tema que tituló “Mi tocayo Ramón”.

El fragmento forma parte de una entrevista que el cantante concedió hace dos años a “La Familia Cubana” en la que aseguró que “desde chiquito mi figura paterna fue mi abuelo”.

El cantante dice en el video que cuando escuchaba cantar a Ramón los boleros de Ñico Membiela, José Tejedor, Orlando Contreras, pensaba que tenía que cantar como su abuelo, ser como él.

“Si algún día me faltas quiero cantarte lo que no se escribe en una carta / Porque a veces no basta demasiados papeles si el sentimiento no se gasta / Si supieras que me encanta verte caminar y no saber lo que piensas / Tal vez piensas una mujer, yo sé que la tratas bien al igual que a la madera / Que te bendiga Dios por ser buen padre, por ser mi inspiración”, dice una parte de la letra.

En el video El Chacal termina emocionado y con lágrimas en los ojos cuando le canta: “Enséñame a cantar de nuevo con tu voz, con tu corazón, con tus espejuelos, algo que no sé yo mejor lo sabe usted, pero enséñamelo de nuevo, mi tocayo Ramón te quiero mi abuelo”.

En el pasado El Chacal tuvo la oportunidad de cantar con su abuelo y escogieron justamente un bolero “Lágrimas Negras”.

Ramón Martínez falleció el pasado agosto a pocos meses de haber llegado a Miami para estar otra vez junto a su nieto.

Tras su muerte el reguetonero agradeció todos los mensajes de condolencias que recibió de amigos, colegas y seguidores.