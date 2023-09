Se viraliza detención policial de una cubana en Miami-Dade

Unas imágenes que muestran el arresto de una mujer de origen cubano cuando aporreaba la puerta de la casa de su expareja en Miami-Dade, generaron amplio debate en redes sociales en las últimas horas.

Aunque el incidente al parecer ocurrió hace poco más de un año -ello a juzgar por la fecha que se ve en el video- se ha viralizado ahora a partir de la publicación de las imágenes de la cámara corporal del agente que hizo la detención.

El video muestra a la mujer mientras reprochaba a un hombre que estaba dentro de una casa que la hubiera abandonado, teniendo ambos una hija en común, para irse con otra mujer.

En medio de gritos y malas palabras, la joven consiguió ser frenada por un agente que -hablándole en español- la sacó del lugar, la esposó y la montó en una patrulla.

"Te voy a enterrar", se escucha que amenaza la mujer a su ex segundos antes de subirse al carro de policía

Publicado primero en el perfil de Instagram Miami Problems y luego en Only in Dade, el video ha dado pie a cientos de comentarios de todo tipo: desde quienes apoyan a la mujer a juzgar por los argumentos que esgrime, hasta quienes consideran que tal vez no le falte razón pero lamentan la forma en que hizo sus reproches.

Otros consideran un irrespeto hacia la protagonista del incidente que las imágenes vieran la luz pública, en especial tratándose de un video filmado por la cámara corporal de una autoridad oficial: en este caso un policía.

"¡Me parece una falta de respeto que saquen este video y expongan la identidad de esa señora así ! Esta puede ser la hermana la prima de cualquiera nadie sabe lo que pasó! Hoy en día se expone a las personas en su vulnerabilidad, es como por ejemplo un doctor que se ría de la enfermedad de su paciente y mostrarlo!", escribió una mujer.

"Un policía debe hacer su trabajo y ya, mantener a los ciudadanos seguro y evitar problemas", añadió.

"No veo nada malo en esto. Espero que ella lo atrape mañana"; "Lo mejor es el policía calmándola en el mismo idioma"; "Miami es una ciudad de Tercer mundo"; "Eso es lo que llega en balsas", fueron otros de los disímiles criterios que dejó el suceso.

"La gente critica a la Señora y ustedes ni siquiera saben la historia de fondo. A veces estos hombres sacan lo peor de nosotras las mujeres leales. No vale la pena la vergüenza, pero siento su dolor", concluyó en redes una de tantas mujeres que se mostraron solidarias con la protagonista de la singular escena.