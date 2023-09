Rutina aprende a bailar y presume en las redes su nuevo pasillo

Johayron, el pequeño conocido popularmente en las redes como Rutina por Cayo Hueso, sigue haciendo de las suyas, ahora está aprendiendo a bailar y compartió con sus seguidores sus notables avances.

En un video en Instagram se ve a Rutina siguiendo las instrucciones de su profesor de baile: “Mi maestro Lezcay me enseñó a bailar duro”.

Sin embargo, las cosas se complican cuando el profesor suelta un pasillo algo complicado para el niño: “Lezcay asere tú estás pa´ caer en un debate conmigo. No me pongas a pasar pena delante de la gente. Yo te quiero pero no te cojas pa´ eso que yo soy Rutina por Cayo Hueso. Ahora vamos a bailar”.

Después de la breve polémica Rutina demostró con creces que sí puede con otros pasos de baile y que dar cintura se le da muy bien.

Esta no es la primera vez que el niño enseña sus aptitudes para el baile, también lo hizo en la tarima del Santa Music Fest el pasado agosto.

El pequeño continúa compartiendo en Instagram videos de su vida cotidiana que divierten mucho a sus seguidores; hace unos días mostró cómo se preparaba para ir a la escuela y aseguró que quiere aprender mucho.

Hace poco dijo que quiere ser actor y tiene nada más y nada menos que a Alejandro Cuervo para aconsejarlo de cerca.