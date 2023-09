Enfermera cubana en Ucrania a mercenarios: "No avergüencen más a Cuba"

La enfermera cubana Sasha Borrego quien se encuentra ofreciendo sus servicios como voluntaria en Ucrania, dirigió duras palabras a los mercenarios de Cuba que se han sumado a las filas militares rusas.

"Si los rusos ganan esta guerra no va a perder solamente Ucrania, va a perder Europa y vamos a perder todos. (...) Tú no vienes a matar aquí (en Ucrania) a criminales, vienes a matar a personas inocentes. No sean estúpidos y no avergüencen más a Cuba", dijo Borrego a los mercenarios en entrevista realizada por AméricaTeVe.

La enfermera y corresponsal de guerra se encuentra en la ciudad portuaria de Odesa. Desde allí pidió a los cubanos que se han unido a las filas rusas que se llenen de valor y abandonen la misión.

"A Ucrania no intenten venir cruzando ilegal, ya esos tiempos se acabaron", dijo y recordó que existe un programa para los militares desertores del ejército enemigo.

"El gobierno ucraniano cobardemente no se ha pronunciado, pero nosotros no aceptamos las declaraciones manidas de la dictadura diciendo que ellos no sabían nada (del reclutamiento de soldados cubanos). Sabemos bien claro que ellos sí mandan cubanos y siguen mandando", dijo.

Borrego asegura que hay 100 cubanos de las fuerzas militares conocidas como "avispas negras" estudiando ucraniano en un pueblo cerca de la frontera.

"Les digo a los que están lanzándose a esa aventura, que los soldados americanos que están allí, los quieren como si ustedes fueran el Che Guevara. Van a ser su trofeo. No arriesguen su vida. En Ucrania pueden entrar en el programa de desertores", reiteró la cubana.

En marzo de 2022, en entrevista a CiberCuba, Borrego dijo que como enfermera y como periodista sabía que podía ayudar mucho al pueblo de Cuba, a que sepa que "el noticiero de la televisión cubana no dice la verdad sobre esta la guerra".

El régimen insiste en que no está enviando soldados a la guerra y afirmaron la semana pasada haber detenido a 17 personas relacionadas con el reclutamiento de mercenarios cubanos al servicio de Rusia.