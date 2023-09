Cubano detenido por golpear a policía en República Dominicana está incomunicado en celda de máxima seguridad

El cubano Julio César Llorente López, quien agredió a un policía de tránsito en Santo Domingo en agosto, permanece incomunicado en una celda de máxima seguridad, según denunció su familia y abogado.

Llorente cumple tres meses de prisión preventiva como medida de coerción por golpear al agente José Anthony Alcántara Rojas, de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), el pasado 9 de agosto.

El cubano dio una bofetada a Alcántara luego de que supuestamente el agente fotografió sus documentos personales por hablar por celular mientras conducía.

Al día siguiente, fue detenido cuando se dirigía a su casa en el ensanche (ampliación urbana) Piantini, del Distrito Nacional, y recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Najayo Hombres.

En una entrevista con el periódico dominicano Diario Libre, la esposa del imputado, Graciela González, denunció que desde que fue dictada la medida de prisión preventiva, el pasado 16 de agosto, Llorente se encuentra incomunicado en una celda de máxima seguridad, a la que solo tiene acceso su abogado, José Martínez Hoepelman.

"Supuestamente las visitas eran todos los domingos. Fuimos, hicimos todo el proceso y ya cuando entramos nos dicen no, ese preso no se puede ver y yo le digo por qué, y me dicen que no, porque él está en máxima seguridad, inmediatamente yo caigo en shock y le digo cómo así en máxima seguridad, por qué y me dice que no por el tipo de delito que cometió, ahí quedé peor", reveló González al medio de prensa.

Diario Libre intentó comunicarse con el director general de Prisiones, Roberto Hernández, para conocer las razones por las que el imputado permanece en una celda de máxima seguridad, pero no logró contactar a la autoridad carcelaria.

Respecto a la medida interpuesta por el juez Rigoberto Sena, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, la esposa de Llorente se mostró sorprendida, pues nunca esperó que fuera enviado a prisión.

Los familiares del cubano entienden que su acción estuvo mal, pero consideran que no es un delincuente, señala la nota.

“Estamos sorprendidos de hecho, porque tú no esperas, tú dices, bueno tres meses de medida de coerción te están poniendo la mitad de la pena máxima del delito que cometió que serían seis meses. De hecho, el mismo abogado en ningún momento estaba preparado para eso, nunca se contempló, sí contemplamos una garantía económica, en el peor de los casos el uso del grillete, algún impedimento de salida, presentación periódica, cosas así que, dentro de mi ignorancia legal, yo entiendo que sería lo que aplicaba”, comentó la esposa al diario.

Pese a que su familia no lo ve desde el pasado 16 de agosto, González se mostró esperanzada en que lo pondrán en libertad este 14 de septiembre, cuando se celebre una audiencia que revisará un recurso interpuesto por Llorente, en busca del cese de la prisión preventiva.

La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación aplazó la vista el pasado jueves debido a que el imputado no fue trasladado desde Najayo Hombres, donde cumple la medida.

El hijo de Llorente, de 17 años, ha presentado problemas emocionales “al ver las noticias y cómo se ha difundido en las redes sociales”, según explicó González.

Los padres del imputado, quienes residen en Cuba, también están desesperados por la situación, afirma la nota del periódico. A ellos se les dificulta poder visitar y apoyar a su hijo en estos momentos difíciles.

La esposa del imputado explicó que funcionarios de la Embajada de Cuba en República Dominicana se acercaron a ella y sus familiares para brindarles apoyo y reveló que a través de Cancillería han intentado visitar a Llorente, pero no han tenido ninguna respuesta.

La agresión de Llorente al agente de tránsito generó indignación en la comunidad dominicana, pues fue considerada una falta de civismo y un comportamiento poco respetuoso hacia los agentes del orden en ese país.

Tras el arresto, el cubano fue agredido presuntamente por miembros de la Policía Nacional en el destacamento de Villas Agrícolas.

El hombre tenía un moretón en su ojo derecho y, según su abogado, también presentaba un trauma contuso en la cabeza.