Eduardo Antonio: "Si yo siempre celebré la vida, ahora mucho más"

El cantante cubano Eduardo Antonio, quien permaneció en terapia intensiva durante varios días debido a una cirugía de urgencia, reflexionó sobre su experiencia y agradeció haber recibido una segunda oportunidad para vivir.

“Lo más lindo es que Dios y la vida me dieron una segunda oportunidad. Yo llevaba mucho tiempo padeciendo de diverticulitis, pero no me la atendí. A partir de los 45 años tienes que hacerte la colonoscopia, tienes que darle a tu vida más calidad”, dijo el intérprete en emotiva entrevista Telemundo 51.

Eduardo Antonio dijo sentirse agradecido por su milagrosa recuperación y expresó su emoción y nerviosismo al enfrentar una experiencia cercana a la muerte.

El artista reveló que durante su proceso de recuperación tuvo un encuentro con lo desconocido al atravesar lo que él describió como “el túnel de la muerte”.

Cuenta que en ese momento tuvo visiones de su padre y de una tía querida, y que fue esta última quien lo empujó y le dijo: "tú no tienes que estar aquí".

“Si yo siempre celebré la vida, ahora la voy a celebrar mucho más”, concluyó el popular artista.

Este martes el cantante cubano salió finalmente del hospital y lo hizo a lo grande: cantando, bailando y con un llamativo look. A la salida del centro hospitalario lo esperaban amigos, seguidores y hasta bailarinas.

Lo acompañaron entre otros Srta Dayana y Heydy González y su pareja Eddy Borges.

A inicios de esta semana El Divo había convidado a sus seguidores a acompañarlo en la salida del hospital, asegurando que iba a ser muy feliz teniéndolos a todos en ese instante.

Hace poco más de una semana el artista fue sometido a una cirugía de urgencia por una complicación intestinal.