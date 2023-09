¡Sus caderas no mienten! Shakira brilla en los MTV VMAs 2023 con espectacular y poderoso show

¡Y llegó la gran noche de Shakira! La cantante colombiana de 46 años se subió este martes al escenario del Prudential Center de Newark (Nueva Jersey) durante los MTV Video Music Awards para ofrecer una espectacular show que no dejó indiferente a nadie.

Durante diez minutos, la de Barranquilla deleitó al público presente y los espectadores con una increíble actuación en la que recopiló algunos de sus mayores éxitos.

"She Wolf", "Wheneven Wherever" o "Hips don't lie" fueron algunos de los hits que cantó, además de otros más recientes como "Te felicito", "TQG" o su sesión con Bizarrap (su viral tiradera a su ex Piqué y su actual pareja Clara Chía), que puso el broche de oro al increíble espectáculo, en el que sacó a relucir sus mejores pasos entre llamas de fuego y hasta se atrevió a bailar con cuchillos. ¡Espectacular!

Con esta actuación, Shakira rindió homenaje a su larga trayectoria en el mundo de la música, la que este martes 12 de septiembre fue reconocida con el premio Video Vanguard Award, un galardón que anteriormente recibieron artistas como Madonna o Beyoncé, convirtiéndose así en la primera latina a la que le hicieron entrega de él.

Acompañándola en esta noche mágica estuvieron con ella sus hijos, Milan y Sasha, que posaron junto a su mamá en la alfombra roja. Los tres vestidos de Versace se robaron todas las miradas. Y no es para menos. Shakira fue la imagen del glamour, la elegancia y la sensualidad, mientras que sus hijos le pusieron la nota tierna y adorable a la velada al desfilar con ella delante de los fotógrafos.

Las reacciones a su histórica actuación no se han hecho esperar y son miles los cibernautas los que aplaudieron su poderío sobre la tarima. ¡Brava, Shakira!

"Definitivamente sí, presentación que repetiremos y repetiremos como el Súper Bowl", "¡Coronaste, reina!", "Diosa", "La industria de la música literalmente tembló esta noche, o sea tantos años de carrera y sigue mas viva que nunca, haciéndolo en grande y representando a la comunidad latina", "¡De otro planeta!" o "Qué bella carismática y talentosa", son algunos de los comentarios que le dedicaron a Shakira por su show.

¿Y a ti? ¿Qué te pareció su actuación?